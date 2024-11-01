適切なアラーム管理

IntelliVue MX750は、主要機能がモニタリングであることは変わりませんが、患者変化に迅速な対応ができるようアラーム管理機能が強化されています。たとえば、アドバンスドイベントサーベイランス機能では、複数のアラームや条件を組み合わせることで、設定した条件に当てはまる臨床イベントを検出することができるため、より効果的に臨床における意思決定をサポートします。