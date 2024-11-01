IntelliVue MX750
ベッドサイド生体情報モニタ
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Philips IntelliVue MX750生体情報モニタは、セキュリティ対策に有用な各種機能を備えており、近年のヘルスケアIT環境下で高まるセキュリティニーズを満たすことができます。また、高度かつ幅広い計測機能を提供することで、臨床における迅速な意思決定をサポートします。
特長
- iFデザイン賞の受賞
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信頼性の高いデザイン
IntelliVue MX750およびMX850は、栄えあるiFデザイン賞を受賞しました。その堅牢性と耐久性を重視したデザインは、プロフェッショナルな外観を備え、患者とユーザーの双方にとって信頼性が高いと評価されました。iFデザイン賞は、優れたデザインを生み出した製造業者およびデザイナを表彰する賞です。
https://ifworlddesignguide.com/search?q=MX750&search=MX750#/page/entry/273181-intellivue-mx850-intellivue-mx750
信頼性の高いデザイン
IntelliVue MX750およびMX850は、栄えあるiFデザイン賞を受賞しました。その堅牢性と耐久性を重視したデザインは、プロフェッショナルな外観を備え、患者とユーザーの双方にとって信頼性が高いと評価されました。iFデザイン賞は、優れたデザインを生み出した製造業者およびデザイナを表彰する賞です。
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IntelliVue MX750およびMX850は、栄えあるiFデザイン賞を受賞しました。その堅牢性と耐久性を重視したデザインは、プロフェッショナルな外観を備え、患者とユーザーの双方にとって信頼性が高いと評価されました。iFデザイン賞は、優れたデザインを生み出した製造業者およびデザイナを表彰する賞です。
https://ifworlddesignguide.com/search?q=MX750&search=MX750#/page/entry/273181-intellivue-mx850-intellivue-mx750
- 患者情報へのアクセス性の向上
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アプリケーションオプション
IntelliVue MX750およびMX850に搭載されているCitrix® Xen® レシーバー、HTML5アプリケーションプラットフォームや内蔵型PCシステムによって、ご使用のIT環境との互換性を持たせることが可能になり、ベッドサイドにいながらもさまざまな情報にアクセスできます。この様な情報へのアクセス性の向上は、患者ケアの効率性も向上させます。
アプリケーションオプション
IntelliVue MX750およびMX850に搭載されているCitrix® Xen® レシーバー、HTML5アプリケーションプラットフォームや内蔵型PCシステムによって、ご使用のIT環境との互換性を持たせることが可能になり、ベッドサイドにいながらもさまざまな情報にアクセスできます。この様な情報へのアクセス性の向上は、患者ケアの効率性も向上させます。
IntelliVue MX750およびMX850に搭載されているCitrix® Xen® レシーバー、HTML5アプリケーションプラットフォームや内蔵型PCシステムによって、ご使用のIT環境との互換性を持たせることが可能になり、ベッドサイドにいながらもさまざまな情報にアクセスできます。この様な情報へのアクセス性の向上は、患者ケアの効率性も向上させます。
- 効率的かつ効果的なケアの提供
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モニタ起因の業務改善
IntelliVue MX750は、他の製品と組み合わせて使用することで、シームレスなモニタリング環境を提供し、医療者のさまざまなストレスを軽減します。たとえば、IntelliVue X3と組み合わせることで、途切れのないモニタリング環境を構築し、患者搬送時に発生するデータの差分を解消し、患者ケアの安全性を向上できます。
モニタ起因の業務改善
IntelliVue MX750は、他の製品と組み合わせて使用することで、シームレスなモニタリング環境を提供し、医療者のさまざまなストレスを軽減します。たとえば、IntelliVue X3と組み合わせることで、途切れのないモニタリング環境を構築し、患者搬送時に発生するデータの差分を解消し、患者ケアの安全性を向上できます。
IntelliVue MX750は、他の製品と組み合わせて使用することで、シームレスなモニタリング環境を提供し、医療者のさまざまなストレスを軽減します。たとえば、IntelliVue X3と組み合わせることで、途切れのないモニタリング環境を構築し、患者搬送時に発生するデータの差分を解消し、患者ケアの安全性を向上できます。
- 臨床における意思決定のサポート
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適切なアラーム管理
IntelliVue MX750は、主要機能がモニタリングであることは変わりませんが、患者変化に迅速な対応ができるようアラーム管理機能が強化されています。たとえば、アドバンスドイベントサーベイランス機能では、複数のアラームや条件を組み合わせることで、設定した条件に当てはまる臨床イベントを検出することができるため、より効果的に臨床における意思決定をサポートします。
適切なアラーム管理
IntelliVue MX750は、主要機能がモニタリングであることは変わりませんが、患者変化に迅速な対応ができるようアラーム管理機能が強化されています。たとえば、アドバンスドイベントサーベイランス機能では、複数のアラームや条件を組み合わせることで、設定した条件に当てはまる臨床イベントを検出することができるため、より効果的に臨床における意思決定をサポートします。
IntelliVue MX750は、主要機能がモニタリングであることは変わりませんが、患者変化に迅速な対応ができるようアラーム管理機能が強化されています。たとえば、アドバンスドイベントサーベイランス機能では、複数のアラームや条件を組み合わせることで、設定した条件に当てはまる臨床イベントを検出することができるため、より効果的に臨床における意思決定をサポートします。
- 患者ケアの安全性と効率性の向上
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患者ケアの向上
IntelliVue MX750は、各アプリケーションを組み合わせて使うことで、患者ケアのワークフローを改善します。たとえばIntelliVue XDSを使用すると、本来室内で行うモニタ操作を室外に設置されたモニタでも行うことができるため、例えば隔離病棟などにおけるケア業務の安全性を向上させます。
患者ケアの向上
IntelliVue MX750は、各アプリケーションを組み合わせて使うことで、患者ケアのワークフローを改善します。たとえばIntelliVue XDSを使用すると、本来室内で行うモニタ操作を室外に設置されたモニタでも行うことができるため、例えば隔離病棟などにおけるケア業務の安全性を向上させます。
IntelliVue MX750は、各アプリケーションを組み合わせて使うことで、患者ケアのワークフローを改善します。たとえばIntelliVue XDSを使用すると、本来室内で行うモニタ操作を室外に設置されたモニタでも行うことができるため、例えば隔離病棟などにおけるケア業務の安全性を向上させます。
- 堅牢なサイバーセキュリティの維持
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堅牢なサイバーセキュリティ対策
堅牢なサイバーセキュリティを維持しつつ、医療者による情報への効率的なアクセスを確保することは重要です。IntelliVue MX750およびMX850には、証明書ベースのノード認証とネットワークデータ暗号化、ファイルシステム暗号化、レポート印刷の暗号化、リモートコントロールコマンド暗号化などの機能を搭載してセキュリティ対策を施しつつ、従来のアクセス性の良さは変わりません。
堅牢なサイバーセキュリティ対策
堅牢なサイバーセキュリティを維持しつつ、医療者による情報への効率的なアクセスを確保することは重要です。IntelliVue MX750およびMX850には、証明書ベースのノード認証とネットワークデータ暗号化、ファイルシステム暗号化、レポート印刷の暗号化、リモートコントロールコマンド暗号化などの機能を搭載してセキュリティ対策を施しつつ、従来のアクセス性の良さは変わりません。
堅牢なサイバーセキュリティを維持しつつ、医療者による情報への効率的なアクセスを確保することは重要です。IntelliVue MX750およびMX850には、証明書ベースのノード認証とネットワークデータ暗号化、ファイルシステム暗号化、レポート印刷の暗号化、リモートコントロールコマンド暗号化などの機能を搭載してセキュリティ対策を施しつつ、従来のアクセス性の良さは変わりません。
- ケア環境の最適化
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幅広いサービスソリューション
これらのIntelliVueシリーズにおける技術的機能に加え、当社のソリューションをお客様のネットワークに統合する際のサポートも提供しています。30年以上にわたるヘルスケアIT分野での経験と専門知識を活用して、ケア環境を最適化するためのあらゆる課題に対応し、包括的にカスタマイズされた製品やサービスを提供します。
幅広いサービスソリューション
これらのIntelliVueシリーズにおける技術的機能に加え、当社のソリューションをお客様のネットワークに統合する際のサポートも提供しています。30年以上にわたるヘルスケアIT分野での経験と専門知識を活用して、ケア環境を最適化するためのあらゆる課題に対応し、包括的にカスタマイズされた製品やサービスを提供します。
これらのIntelliVueシリーズにおける技術的機能に加え、当社のソリューションをお客様のネットワークに統合する際のサポートも提供しています。30年以上にわたるヘルスケアIT分野での経験と専門知識を活用して、ケア環境を最適化するためのあらゆる課題に対応し、包括的にカスタマイズされた製品やサービスを提供します。
- iFデザイン賞の受賞
- 患者情報へのアクセス性の向上
- 効率的かつ効果的なケアの提供
- 臨床における意思決定のサポート
仕様
- 寸法 / 質量
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寸法 / 質量
|ディスプレイサイズ
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|ディスプレイ解像度
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|ディスプレイタイプ
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|ディスプレイ1台当たりの波形数
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|モジュールラックスロット
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|アプリケーション
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- ビデオ
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ビデオ
|LAN経由の暗号化ビデオ送信先
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- アラーム
-
アラーム
|LAN経由（暗号化）のリモート送信先
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- 独立ディスプレイ
-
独立ディスプレイ
|独立ディスプレイ数
|
- サイバーセキュリティ対策
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サイバーセキュリティ対策
|ユーザーID / 認証
|
|ノード認証
|
|ネイティブCitrixクライアント
|
- 寸法 / 質量
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寸法 / 質量
|ディスプレイサイズ
|
|ディスプレイ解像度
|
- ビデオ
-
ビデオ
|LAN経由の暗号化ビデオ送信先
|
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