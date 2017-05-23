簡単に洗浄できる設計によって二次汚染の可能性を低減

IntelliVue MX40は、二次汚染の回避と洗浄を念頭に設計されました。独自の外部コネクタにより、汚れや液体の集積が軽減されます。機器自体の凹凸が少なく、簡単に拭き取ることができます。保護材によって、標準的な低レベルから高レベルのさまざまな殺菌剤を使用して洗浄できます。また、過酸化水素プラズマ処理や気化ガス処理を使用して定期的に殺菌できます。