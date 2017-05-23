IntelliVue MX40
装着型生体情報モニタ
スペックが近い製品を検索
IntelliVue MX40には、当社に期待するテクノロジ、インテリジェントデザイン、および革新的機能が備わっています。このデバイスは小型軽量化が施されているため、歩行可能な患者が楽に装着できます。
特長
- カラータッチスクリーン || 移動中の患者をモニタ
-
患者を簡単にチェックできるカラータッチスクリーン
1回タッチするだけで、患者の現在のアラーム設定、アラーム履歴に加え、ECG(心電図)、SpO2(動脈血酸素飽和度)、およびその他の生体情報を、患者の移動中でもリアルタイムで表示できます。5種類の画面フォーマットから選択します。
1回タッチするだけで、患者の現在のアラーム設定、アラーム履歴に加え、ECG(心電図)、SpO2(動脈血酸素飽和度)、およびその他の生体情報を、患者の移動中でもリアルタイムで表示できます。5種類の画面フォーマットから選択します。
1回タッチするだけで、患者の現在のアラーム設定、アラーム履歴に加え、ECG(心電図)、SpO2(動脈血酸素飽和度)、およびその他の生体情報を、患者の移動中でもリアルタイムで表示できます。5種類の画面フォーマットから選択します。
- アラーム管理オプション || 柔軟なアラーム管理
-
環境に合わせたアラーム管理オプション
IntelliVue MX40には、ECG、SPO2、インピーダンス呼吸、および非観血血圧（ケーブルレスNBPが使用される場合）に関するアラームが表示されます。臨床医は、MX40でアラームが発せられる条件を、セントラルモニタ（IntelliVueインフォメーションセンタ）で決定できます。また、デバイスアラームをすばやく確認し、検証できます。この柔軟性により、機器を追加しなくても、さまざまな臨床環境に適合するようにアラーム管理ポリシーを設定できます。
IntelliVue MX40には、ECG、SPO2、インピーダンス呼吸、および非観血血圧（ケーブルレスNBPが使用される場合）に関するアラームが表示されます。臨床医は、MX40でアラームが発せられる条件を、セントラルモニタ（IntelliVueインフォメーションセンタ）で決定できます。また、デバイスアラームをすばやく確認し、検証できます。この柔軟性により、機器を追加しなくても、さまざまな臨床環境に適合するようにアラーム管理ポリシーを設定できます。
IntelliVue MX40には、ECG、SPO2、インピーダンス呼吸、および非観血血圧（ケーブルレスNBPが使用される場合）に関するアラームが表示されます。臨床医は、MX40でアラームが発せられる条件を、セントラルモニタ（IntelliVueインフォメーションセンタ）で決定できます。また、デバイスアラームをすばやく確認し、検証できます。この柔軟性により、機器を追加しなくても、さまざまな臨床環境に適合するようにアラーム管理ポリシーを設定できます。
- IntelliVueケーブルレス機器 || 責任ある設計
-
IntelliVueケーブルレス機器による行動範囲の拡大
IntelliVue MX40モニタにより、臨床および技術的に改善され、ワークフローが簡略化されて治療が強化されますが、患者は自由に動き回ることができます。Short Range Radioテクノロジを使用してIntelliVueケーブルレス機器に接続することで、追加ケーブルに悩まされることなく、非観血血圧やパルスオキシメトリを追加できます。
IntelliVueケーブルレス機器による行動範囲の拡大
IntelliVue MX40モニタにより、臨床および技術的に改善され、ワークフローが簡略化されて治療が強化されますが、患者は自由に動き回ることができます。Short Range Radioテクノロジを使用してIntelliVueケーブルレス機器に接続することで、追加ケーブルに悩まされることなく、非観血血圧やパルスオキシメトリを追加できます。
IntelliVueケーブルレス機器による行動範囲の拡大
IntelliVue MX40モニタにより、臨床および技術的に改善され、ワークフローが簡略化されて治療が強化されますが、患者は自由に動き回ることができます。Short Range Radioテクノロジを使用してIntelliVueケーブルレス機器に接続することで、追加ケーブルに悩まされることなく、非観血血圧やパルスオキシメトリを追加できます。
- ディスプレイオフモード || 移動中の患者をモニタ
-
患者が快適に過ごすためのディスプレイオフモード
カラータッチスクリーンのディスプレイは「ディスプレイオフ」モードになり、バッテリの寿命を延ばすことができますが、担当者はボタンをタッチしてアクティブ化し、表示できます。
カラータッチスクリーンのディスプレイは「ディスプレイオフ」モードになり、バッテリの寿命を延ばすことができますが、担当者はボタンをタッチしてアクティブ化し、表示できます。
カラータッチスクリーンのディスプレイは「ディスプレイオフ」モードになり、バッテリの寿命を延ばすことができますが、担当者はボタンをタッチしてアクティブ化し、表示できます。
- 簡単に洗浄できる設計 || 責任ある設計
-
簡単に洗浄できる設計によって二次汚染の可能性を低減
IntelliVue MX40は、二次汚染の回避と洗浄を念頭に設計されました。独自の外部コネクタにより、汚れや液体の集積が軽減されます。機器自体の凹凸が少なく、簡単に拭き取ることができます。保護材によって、標準的な低レベルから高レベルのさまざまな殺菌剤を使用して洗浄できます。また、過酸化水素プラズマ処理や気化ガス処理を使用して定期的に殺菌できます。
簡単に洗浄できる設計によって二次汚染の可能性を低減
IntelliVue MX40は、二次汚染の回避と洗浄を念頭に設計されました。独自の外部コネクタにより、汚れや液体の集積が軽減されます。機器自体の凹凸が少なく、簡単に拭き取ることができます。保護材によって、標準的な低レベルから高レベルのさまざまな殺菌剤を使用して洗浄できます。また、過酸化水素プラズマ処理や気化ガス処理を使用して定期的に殺菌できます。
簡単に洗浄できる設計によって二次汚染の可能性を低減
IntelliVue MX40は、二次汚染の回避と洗浄を念頭に設計されました。独自の外部コネクタにより、汚れや液体の集積が軽減されます。機器自体の凹凸が少なく、簡単に拭き取ることができます。保護材によって、標準的な低レベルから高レベルのさまざまな殺菌剤を使用して洗浄できます。また、過酸化水素プラズマ処理や気化ガス処理を使用して定期的に殺菌できます。
- 装着型モニタ || 移動中の患者をモニタ
-
自由に動作できる装着型モニタ
IntelliVue MX40は継続的なECGモニタリングとオプションのパルスオキシメトリを使用することで、段階的治療を受けているさまざまな病状の患者が病院内のどこに移動してもモニタできます。患者は診療ユニットを自由に移動できます。
IntelliVue MX40は継続的なECGモニタリングとオプションのパルスオキシメトリを使用することで、段階的治療を受けているさまざまな病状の患者が病院内のどこに移動してもモニタできます。患者は診療ユニットを自由に移動できます。
IntelliVue MX40は継続的なECGモニタリングとオプションのパルスオキシメトリを使用することで、段階的治療を受けているさまざまな病状の患者が病院内のどこに移動してもモニタできます。患者は診療ユニットを自由に移動できます。
- バッテリの選択 || 責任ある設計
-
パフォーマンスに応じたバッテリタイプの選択
この機器では、柔軟にバッテリを選択することもでき、単三型乾電池や当社の充電式リチウムイオンバッテリを使用できます。充電式リチウムイオンバッテリを使用すると、埋め立てゴミの総量を削減できます。当社の充電式バッテリを選択すると、乾電池使用した場合よりも経費が削減されます。
この機器では、柔軟にバッテリを選択することもでき、単三型乾電池や当社の充電式リチウムイオンバッテリを使用できます。充電式リチウムイオンバッテリを使用すると、埋め立てゴミの総量を削減できます。当社の充電式バッテリを選択すると、乾電池使用した場合よりも経費が削減されます。
この機器では、柔軟にバッテリを選択することもでき、単三型乾電池や当社の充電式リチウムイオンバッテリを使用できます。充電式リチウムイオンバッテリを使用すると、埋め立てゴミの総量を削減できます。当社の充電式バッテリを選択すると、乾電池使用した場合よりも経費が削減されます。
- 簡単なID確認 || 移動中の患者をモニタ
-
患者と機器のIDを簡単に確認
患者と機器を適切に識別することが不可欠です。患者の属性情報が表示され、IntelliVue MX40が正しい患者に確実に割り当てられ、IntelliVueインフォメーションセンタへの登録後、重要な検証チェックが行われます。
患者と機器を適切に識別することが不可欠です。患者の属性情報が表示され、IntelliVue MX40が正しい患者に確実に割り当てられ、IntelliVueインフォメーションセンタへの登録後、重要な検証チェックが行われます。
患者と機器を適切に識別することが不可欠です。患者の属性情報が表示され、IntelliVue MX40が正しい患者に確実に割り当てられ、IntelliVueインフォメーションセンタへの登録後、重要な検証チェックが行われます。
- カラータッチスクリーン || 移動中の患者をモニタ
- アラーム管理オプション || 柔軟なアラーム管理
- IntelliVueケーブルレス機器 || 責任ある設計
- ディスプレイオフモード || 移動中の患者をモニタ
※MX40の使用には、別途セントラルモニタ（IntelliVueインフォメーションセンタ）が必要です。
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。