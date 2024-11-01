プロトコル基準に照らしてモニタリングデータを継続的にチェックすることで敗血症ケアを簡略化し、最も重要な場面で情報を提供できるようにします。敗血症の基準が満たされると、必ずProtocolWatchのプロトコルで定義されたテスト、観察、または治療介入を求める通知が臨床医に行われます。ProtocolWatchはログを生成し、それを印刷して文書化したり、品質を向上させることもできます。