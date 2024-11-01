フィリップスの CT では、お客様が直面するプレッシャーの高まりを低減しながら、適切にお客様が必要とする答えを提示するべく取り組んでいます。お客様との約束は、患者のケアの改善に役立つ新しいソリューションポートフォリオを使用し、お客様と力を合わせて CT の満足度を再定義するきっかけとなりました。力を合わせてできないことはありません。健康への願いは無限であり、医療の可能性も無限です。
CT ソリューションのポートフォリオは、確実性、簡潔性、信頼性によって知見を引き出します。
新しい臨床機能とワークフローのための AI、リアルタイム・コラボレーションのための Virtural Imaging tool など、この高性能 CT システムのあらゆる側面の隅々にまで組み込まれた革新的なインテリジェンスをご確認ください。
Philips Spectral CT 7500はスペクトラル情報を常時使用できます。追加作業無しにスペクトラル情報が使用できるため、確信度の高い診断を可能にします。Spectral CT 7500はディテクターベースのスペクトラルCTです。このため、画質、線量、ワークフローに関して最適なパフォーマンスが期待できます。テクノロジー、高度なツール、サポートを組み合わせることで、スペクトラル体験を最大限に活用できます。
IQon Spectral CTは2層検出器を搭載したマルチスライスCTです。 このCTによるスペクトラルイメージングは、連続X線を分光することにより得られる入射X線のマルチエナジーとそれに伴う物質の相互作用を利用しており、従来CT画像（Conventional HU）と各種スペクトラル画像による複合的な画像解析結果や新たな物質情報を、すべての検査において得ることが可能です。IQon Spectral CTは従来のDual Energy CTの課題を克服し、検査時間の延長や患者被ばくの増加をおさえ、撮影条件の制限やワークフローの変更を伴うことなく、スペクトラルイメージングと従来のCT画像が一度の撮影で得られる、新しいCT検査への提案です。
Incisive CT の財務、臨床、運用に関連したインテリジェンスの提供により、お客様が抱える多様な重要課題の解決をお手伝いいたします。操作系と効率を重視した設計を高度に統合し、検査の開始から終了に至るさまざまな状況での適切な意思決定を可能にします。さらに、Tube for Life¹は耐用期間内での X線管球費用を大幅に縮小します。
初めてCT装置を導入する場合や地域の医療ニーズへの対応力を高める場合であっても、Philips Access CT は臨床的領域から経済的価値、サポートやサービスにいたるまで、CT装置に求められるあらゆる要素を提供します。
最新の CT 装置やアプリケーション情報、開催予定のイベント情報に加え、セミナーレポート等、CT検査の生産性を向上させ、患者とスタッフの満足度を高めながら質の高い診断結果を提供するための Philips CT の最新トピックスをご紹介。
Spectral CT 7500 は、すべてのCT検査に対して超高速、スペクトラル情報常時使用可能、低被ばく、確信度の高い診断を可能とします。
ディテクタベースのスペクトラル CT を使用すると、特別なスキャンモードを使用せず 1回の照射で標準データとスペクトラルデータを同時に取得でき、組織の特性評価と視覚化が向上します。
Philips CT をご利用いただいているお客様の声をお届けします。ワークフロー向上による高い検査効率、被ばく線量や造影剤量を抑えたより低侵襲な検査、AI 技術を始めとした新しい技術を活かした検査や画像診断など、それぞれのご施設にとって大切な性能はさまざまかと思います。CT 装置の導入や運用検討のご参考にご覧ください。
IQon Spectral CT および Spectral CT 7500 を使用したスぺクトラルイメージングによる画像診断はますます普及しつつあります。２層検出器の利点である、常にSpectral データを収集しているからこそ可能な画像診断から Dual Energy CT の基礎的な使い方までさまざまな症例がご覧いただけます。
スタッフの満足度と患者の利便性を確保しながら、画質のカスタマイズとワークフローの向上を実現
直感的なインターフェースが再現性の高い、患者本位の操作環境を実現しました。様々な撮影パラメータが加わり、複雑化するCT装置の操作をシンプルにしました。カード型データベースであるExamCardにより、カテゴリー分けされた撮影プロトコルが管理され、編集作業をも簡素化します。患者個々の体型を認識し撮影電流を自動設定するDoseRight Indexが被ばくと画質のバランスを調整・最適化を目指します。
逐次近似画像再構成法IMRは従来の画像再構成法の欠点を補い、低コントラスト分解能向上、バーチャルノイズ フリー*画像でCT画像診断に新しい方向性を提案します。専用画像再構成システム HyperSight IMRが高速撮影で得られたThin Sliceを短時間で処理し、ルーチン検査への応用を可能にしています。
iDose⁴ ではダイヤルをコントロールするように画質を目的に合わせてカスタマイズできます。従来法（FBP）との親和性が高いため、容易に臨床への応用を可能にしています。
O-MARを使用すると、体内の金属によって発生するビームハードニング、入射光子の減少、ストリークに関連するアーチファクトを低減することで、周辺組織の描出が改善されます。
* 臨床の現場では、IMRを使用することで、臨床タスク、患者の体格、解剖学的部位、臨床現場に対応してCT患者の被ばくを抑えることができます。特定の臨床タスクにふさわしい診断画質を得るためには、放射線科医と物理学者に相談して、適切な線量を決定すべきです。低造影剤量検出能力とノイズは、IMRとFBPを比較する基準体格プロトコルを使用して評価されました。この評価は0.8 mmスライスで測定され、MITA CT IQ Phantom（CCT183、Phantom Laboratory）で、監視の下で実施されました。
Value-based care の実践に CT 装置ができること
Coronary CTA の信頼性を高める先進技術
生産性の向上、プロセスの効率化、患者、家族、スタッフの検査環境の向上 - これらは Ambient Experience ソリューションにより達成された、具体的な結果の一部です。2,500 以上の導入事例から、患者のストレスを軽減することで患者が検査中の指示に従いやすくなり、検査遅延や再撮像が減少することが実証されています。
お問い合わせ内容に応じて選択ください。
You are about to visit a Philips global content pageContinue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。