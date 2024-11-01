IQon Elite Spectral CT / IQon Spectral CT

IQon Spectral CTは2層検出器を搭載したマルチスライスCTです。 このCTによるスペクトラルイメージングは、連続X線を分光することにより得られる入射X線のマルチエナジーとそれに伴う物質の相互作用を利用しており、従来CT画像（Conventional HU）と各種スペクトラル画像による複合的な画像解析結果や新たな物質情報を、すべての検査において得ることが可能です。IQon Spectral CTは従来のDual Energy CTの課題を克服し、検査時間の延長や患者被ばくの増加をおさえ、撮影条件の制限やワークフローの変更を伴うことなく、スペクトラルイメージングと従来のCT画像が一度の撮影で得られる、新しいCT検査への提案です。