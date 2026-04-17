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IntelliVue Guardian Early Warning Scoring（EWS）を搭載したIntelliVue MP5SCでは、必要性の高い測定値と臨床的意思決定の支援を得られるため、患者ケアの向上につながります。
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ドキュメント
概要
IntelliVue生体情報モニタのSpO2テクノロジ
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重要な測定値による情報に基づいた臨床判断を支援
一般病棟での使用に適した柔軟性の高い動作モード
⼤型8.4インチのタッチスクリーンで主要データをわかりやすく 表⽰
特長
重要な測定値による情報に基づいた臨床判断を支援
MP5SCは、有益な情報を提供する革新的なモニタです。SpO₂、NBP、体温、Microstream CO₂などの重要な測定値を提供することで、医師が患者の診察中に行う臨床判断をサポートします。
⼤型8.4インチのタッチスクリーンで主要データをわかりやすく 表⽰
モニタは大型で明るい8.4インチのタッチスクリーンを備えています。また柔軟性のあるパラメータ設定が用意されているため、患者ケアの向上に役立ちます。
一般病棟での使用に適した柔軟性の高い動作モード
このモニタには、スポットチェックモードと継続的モニタリングモードがあります。継続的モニタリングモードでは、IntelliVue MP5SCを長期間のベッドサイドモニタリングに使用できます。オプションのEWS Escalationパッケージを使用すると、イベント中などモニタリングの向上が必要な場合に、MP5SCを通してフルECGモニタとして使用できます。
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IntelliVue生体情報モニタのSpO2テクノロジ
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Philips - IntelliVue MP5SC スポットチェック生体情報モニタ - フィリップス