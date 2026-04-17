一般病棟での使用に適した柔軟性の高い動作モード

このモニタには、スポットチェックモードと継続的モニタリングモードがあります。継続的モニタリングモードでは、IntelliVue MP5SCを長期間のベッドサイドモニタリングに使用できます。オプションのEWS Escalationパッケージを使用すると、イベント中などモニタリングの向上が必要な場合に、MP5SCを通してフルECGモニタとして使用できます。