患者の診断結果は生産性と業績に本質的に結び付いているため、部門のオペレーションを継続的に改善することは重要です。稼働率、線量などをリアルタイムで確認できるダッシュボードを使用することで、最適なパフォーマンスを継続して提供することにつながります。