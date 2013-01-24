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Radiology

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Seamless care.
Confident diagnosis.

実用的なインサイトと
改善されたパフォーマンス。

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    UVMヘルスネットワーク

    患者ケアを改善するための正確な診断への進化

    バーモント大学メディカルヘルスネットワークの放射線科では、高確度な医療をサポートし、よりシームレスなクリニカルパスの提供を可能にする、新しい日常診療モデルへの移行を進めています。
    続きを見る (英文)

    インテリジェントイノベーション：
    医療従事者に役立つ最新のソリューション

    お客様の継続的な協力により、フィリップスはデータとテクノロジーをつなぐことで、画像診断に携わる人々を支援します。多岐にわたる専門分野、および施設でフィリップスの製品やソリューションを利用して、放射線医療の課題に取り組んでいる医師の生の声をご紹介します。
    applied radiologyの表紙
    記事を読む (英文)

    臨床運用における目標達成に向けたAlの活用


    ヘルスケアリーダーは、施設全体で収集される莫大なデータのへの対応とともに、運用効率の目標達成という難題に直面しています。

    真価を発揮する

    主な機会：

    放射線医療のパフォーマンス指標は、医療品質の評価において、さらに重要な役割を果たしています。線量管理から利用までの継続的な改善策は、Value-based care時代に成功するのに役立ちます。
    放射線科スタッフと患者の満足度向上
    放射線科スタッフと患者の満足度向上
    効率性と生産性向上のためのデータとテクノロジーの融合
    効率性と生産性向上のためのデータとテクノロジーの融合
    診断確度の向上による患者ケアの改善
    診断確度の向上による患者ケアの改善
    データ主導型の放射線診断管理に向けた協力体制
    データ主導型の放射線診断管理に向けた協力体制
    統合されたシームレスな放射線医療ソリューションに対するフィリップスのアプローチ

    放射線医療に対するフィリップスのアプローチでは、イノベーションと専門家のガイダンスを通じて、お客様の課題解決に連携して取り組みます。

    詳細を確認する

    画像診断に携わる人々に重点を置いたシステム

    全体的な視点から捉えた画像診断サービスにより、医療機関における放射線医療の価値を実証します。医療機器やテクノロジーのみならず、スタッフやケアを行う患者をも含めた相互依存性を把握して、あらゆる段階における課題を克服します。放射線医療の可能性を把握することで、真の価値を得ることができます。フィリップスのソリューションでは各部門を細分化し、データを接続して、初期の診断および決定を適正に行います。 
    準備：患者の抵抗感のないシステム
    多くの人が、画像スキャンは怖いという印象を持っています。フィリップスのすべてのシステムは患者を中心に考えられたもので、患者の快適性と安心感を最優先に配慮して設計されています。
    画像の取得：スキャンの整合性と患者の快適性の実現
    スキャン時の患者の体動を減らすことは、再撮影の回数を減らすことに直接つながります。カスタマイズ可能なプロトコルと最新のアプリケーションにより画像のばらつきが抑制されるため、画像診断スタッフは初めから適正な画像を得ることができます。
    分析：状況に応じたデータと画像
    画像が正確であることはもちろんですが、確実な診断は、有意かつ状況に応じた適切な臨床データを利用することで実現します。AI およびディープラーニングを搭載したフィリップスの臨床アプリケーションは、臨床における意思決定および治療計画作成の工程を短縮します。
    診断結果とフォローアップ：医療ケアの提供を継続的に向上
    患者の診断結果は生産性と業績に本質的に結び付いているため、部門のオペレーションを継続的に改善することは重要です。稼働率、線量などをリアルタイムで確認できるダッシュボードを使用することで、最適なパフォーマンスを継続して提供することにつながります。
    治療：最先端の画像、治療パス短縮の実現
    最先端の画像は、新たな治療法の可能性へとつながります。また、放射線腫瘍治療の計画作成および治療シミュレーション時だけでなく、画像誘導下での治療時にも医療スタッフをサポートします。
    レポート作成：複数のスタッフおよび場所で情報の共有が可能
    効率性が迫られる状況では、患者の診断および治療計画作成にあたる関係者全員が、容易かつ柔軟にコミュニケーションすることが求められます。施設内外のどのワークステーションからでも同一のスキャン画像にアクセスできるため、シームレスな連携とフォローアップが実現します。

    臨床、先端技術、そして人々をシームレスに結びつける、新しいMRポートフォリオ。

    自信を持って診断ビデオ画像
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