感染対策のサポート

X3の筐体には化学薬品耐性のある素材を使用しており、腐食性のある消毒剤[²]に対して、以前と比べ約60倍の耐薬品性があることがテストで証明されています。X3において最も接触頻度の高い部分であるタッチスクリーンディスプレイは、Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass[³]でカバーされています。このガラスには抗菌性のある銀イオンが配合されています。