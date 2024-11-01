IntelliVue MX400
生体情報モニタ
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IntelliVue MX400は、コンパクトで可搬性が高い筐体に強力な生体情報モニタリング機能が備わっています。包括的な患者情報を一目で確認できるため、複数の患者や優先順序に注意を払う必要がある場合に明らかな違いが生じます。
特長
- 9インチのワイドタッチスクリーン || 一目で情報を把握
-
9インチのワイドタッチスクリーンを使用して迅速かつ的確に確認
9インチのワイドタッチスクリーンで必要なデータを即座に見つけることができます。既存のIntelliVueモニタと同じ簡単なインタフェースのため、モニタのトレーニングに要する時間を短縮し、ケアにより長い時間を使うことができます。
9インチのワイドタッチスクリーンを使用して迅速かつ的確に確認
9インチのワイドタッチスクリーンで必要なデータを即座に見つけることができます。既存のIntelliVueモニタと同じ簡単なインタフェースのため、モニタのトレーニングに要する時間を短縮し、ケアにより長い時間を使うことができます。
9インチのワイドタッチスクリーンを使用して迅速かつ的確に確認
9インチのワイドタッチスクリーンで必要なデータを即座に見つけることができます。既存のIntelliVueモニタと同じ簡単なインタフェースのため、モニタのトレーニングに要する時間を短縮し、ケアにより長い時間を使うことができます。
- 周囲光に応じた調整 || 柔軟なポータブルワークフロー
-
周囲の光に応じた画面の明るさ調整で様々な環境で読み取り可能
周囲光センサ付きのディスプレイは、ほぼすべての照明環境で常に読み取れるように画面の明るさが自動調整されます。周辺光に応じた画面の明るさ調整は、IntelliVue MX400がNICUのためのソリューションになっている理由の1つです。周囲環境の変化に従ってディスプレイの明るさが増減するため、新生児ユニットでの発育ケアに貢献します。
周囲の光に応じた画面の明るさ調整で様々な環境で読み取り可能
周囲光センサ付きのディスプレイは、ほぼすべての照明環境で常に読み取れるように画面の明るさが自動調整されます。周辺光に応じた画面の明るさ調整は、IntelliVue MX400がNICUのためのソリューションになっている理由の1つです。周囲環境の変化に従ってディスプレイの明るさが増減するため、新生児ユニットでの発育ケアに貢献します。
周囲の光に応じた画面の明るさ調整で様々な環境で読み取り可能
周囲光センサ付きのディスプレイは、ほぼすべての照明環境で常に読み取れるように画面の明るさが自動調整されます。周辺光に応じた画面の明るさ調整は、IntelliVue MX400がNICUのためのソリューションになっている理由の1つです。周囲環境の変化に従ってディスプレイの明るさが増減するため、新生児ユニットでの発育ケアに貢献します。
- 接続オプション || 簡単にデータ共有可能
-
接続オプションを使用して、病院情報システムを最大限に活用します。
IntelliVue MX400は、クリニカルインフォメーションシステムとデータを共有し、より包括的な病院情報システムの貢献します。また、ベッドサイドデバイスを選択した病院情報システムソリューションに接続する際のコストと複雑さの軽減にも役立ちます。オプションのPhilips IntelliBridgeデバイスのインタフェース*は独立したデバイスコンセントレータやデータ統合サーバーを不要にすることで、これを実現しています。
接続オプションを使用して、病院情報システムを最大限に活用します。
IntelliVue MX400は、クリニカルインフォメーションシステムとデータを共有し、より包括的な病院情報システムの貢献します。また、ベッドサイドデバイスを選択した病院情報システムソリューションに接続する際のコストと複雑さの軽減にも役立ちます。オプションのPhilips IntelliBridgeデバイスのインタフェース*は独立したデバイスコンセントレータやデータ統合サーバーを不要にすることで、これを実現しています。
接続オプションを使用して、病院情報システムを最大限に活用します。
IntelliVue MX400は、クリニカルインフォメーションシステムとデータを共有し、より包括的な病院情報システムの貢献します。また、ベッドサイドデバイスを選択した病院情報システムソリューションに接続する際のコストと複雑さの軽減にも役立ちます。オプションのPhilips IntelliBridgeデバイスのインタフェース*は独立したデバイスコンセントレータやデータ統合サーバーを不要にすることで、これを実現しています。
- 高度な臨床ソリューション || 一目で情報を把握
-
高度なクリニカルソリューションによるデータの要約と可視化
IntelliVue MX400には高度なクリニカルソリューションが内蔵されており、複雑な臨床データやそれらの相互作用を要約して可視化するツールが備わっています。複数の情報がまとめられて、1つの直感的なビューで表示されます。
高度なクリニカルソリューションによるデータの要約と可視化
IntelliVue MX400には高度なクリニカルソリューションが内蔵されており、複雑な臨床データやそれらの相互作用を要約して可視化するツールが備わっています。複数の情報がまとめられて、1つの直感的なビューで表示されます。
高度なクリニカルソリューションによるデータの要約と可視化
IntelliVue MX400には高度なクリニカルソリューションが内蔵されており、複雑な臨床データやそれらの相互作用を要約して可視化するツールが備わっています。複数の情報がまとめられて、1つの直感的なビューで表示されます。
- 高度なオプション || 柔軟なポータブルワークフロー
-
豊富なオプションによりワークフロー全体で適切なモニタリング
現場では、様々な状況に一瞬で適応する必要があります。IntelliVue MX400は患者の病状レベルの変化に伴って、クリティカルケアモニタリングの多様な要求に対応でき
ように拡張できます。これは、Philips Multi Measurement Module (MMS)、IntelliVue X2モジュール、およびMeasurement Server Extensions (MMSE)をサポートし、
ニタは臨床ワークフローを簡略化するように設計されています。IntelliVue MX400は他のベッドサイドデバイス**とインタフェースができるため、ベッドサイドデバイスコ
セントレータやインタフェースサーバーは必要ありません。
豊富なオプションによりワークフロー全体で適切なモニタリング
現場では、様々な状況に一瞬で適応する必要があります。IntelliVue MX400は患者の病状レベルの変化に伴って、クリティカルケアモニタリングの多様な要求に対応でき
ように拡張できます。これは、Philips Multi Measurement Module (MMS)、IntelliVue X2モジュール、およびMeasurement Server Extensions (MMSE)をサポートし、
ニタは臨床ワークフローを簡略化するように設計されています。IntelliVue MX400は他のベッドサイドデバイス**とインタフェースができるため、ベッドサイドデバイスコ
セントレータやインタフェースサーバーは必要ありません。
豊富なオプションによりワークフロー全体で適切なモニタリング
現場では、様々な状況に一瞬で適応する必要があります。IntelliVue MX400は患者の病状レベルの変化に伴って、クリティカルケアモニタリングの多様な要求に対応でき
ように拡張できます。これは、Philips Multi Measurement Module (MMS)、IntelliVue X2モジュール、およびMeasurement Server Extensions (MMSE)をサポートし、
ニタは臨床ワークフローを簡略化するように設計されています。IntelliVue MX400は他のベッドサイドデバイス**とインタフェースができるため、ベッドサイドデバイスコ
セントレータやインタフェースサーバーは必要ありません。
- ポータブル設計 || 柔軟なポータブルワークフロー
-
ポータブル設計で移動中にモニタ
ER、手術室、外科センターなど変化する病状に応じたケアエリアで、患者の継続的なモニタリングを行えます。IntelliVue MX400にはハンドルが装備され、バッテリ動作が可能なため、堅牢性が高く、様々な院内搬送に対応可能です。また、非常にコンパクトで使いやすい設計になっています。
ER、手術室、外科センターなど変化する病状に応じたケアエリアで、患者の継続的なモニタリングを行えます。IntelliVue MX400にはハンドルが装備され、バッテリ動作が可能なため、堅牢性が高く、様々な院内搬送に対応可能です。また、非常にコンパクトで使いやすい設計になっています。
ER、手術室、外科センターなど変化する病状に応じたケアエリアで、患者の継続的なモニタリングを行えます。IntelliVue MX400にはハンドルが装備され、バッテリ動作が可能なため、堅牢性が高く、様々な院内搬送に対応可能です。また、非常にコンパクトで使いやすい設計になっています。
- 9インチのワイドタッチスクリーン || 一目で情報を把握
- 周囲光に応じた調整 || 柔軟なポータブルワークフロー
- 接続オプション || 簡単にデータ共有可能
- 高度な臨床ソリューション || 一目で情報を把握
- * Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
- ** IntelliBridgeインタフェースポートが必要です。デバイスの互換性については、最新のIntelliBridge EC10外部デバイス互換性リストを参照してください。
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