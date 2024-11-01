周囲の光に応じた画面の明るさ調整で様々な環境で読み取り可能

周囲光センサ付きのディスプレイは、ほぼすべての照明環境で常に読み取れるように画面の明るさが自動調整されます。周辺光に応じた画面の明るさ調整は、IntelliVue MX400がNICUのためのソリューションになっている理由の1つです。周囲環境の変化に従ってディスプレイの明るさが増減するため、新生児ユニットでの発育ケアに貢献します。