傾向がグラフおよび表形式で表示されるため、意味のある総合的な情報を把握することが可能

グラフ形式の傾向は、複数のデータを組み合わせた場合、特に有益な情報が得られます。相関関係を把握しやすくするために、グループ化した傾向については同じ時間内のデータが表示されます。また、グラフ形式の傾向を対応するリアルタイム波形と共に表示する場合は、同一のスケールが使用されます。