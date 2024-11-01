ホライゾントレンド
測定値の傾向表示
スペックが近い製品を検索
患者の状態を視覚的に捉えることができるホライゾントレンドや、偏移バー、トレンドインジケーターは、臨床的意思決定に役立ちます。ホライゾントレンドは、すべてのPhilips IntelliVue生体情報モニタに組み込まれています。
特長
- 画面傾向表示オプション || コンテキストと明瞭さ
-
トレンド表示により、パラメータ推移の迅速な特定が可能
IntelliVue生体情報モニタのトレンド表示機能であるホライゾントレンドによって、バイタルサインの変化がグラフィックで表示されるため、推移を一目で確認
できます。
トレンド表示により、パラメータ推移の迅速な特定が可能
IntelliVue生体情報モニタのトレンド表示機能であるホライゾントレンドによって、バイタルサインの変化がグラフィックで表示されるため、推移を一目で確認
できます。
トレンド表示により、パラメータ推移の迅速な特定が可能
IntelliVue生体情報モニタのトレンド表示機能であるホライゾントレンドによって、バイタルサインの変化がグラフィックで表示されるため、推移を一目で確認
できます。
- ホライゾントレンドパラメータ || 多様なパラメータ
-
ホライゾントレンドパラメータが広範な臨床ニーズに対応
偏移バーは、医師が設定したベースラインから現在の測定値がどれだけ逸脱しているかを示します。トレンドインジケータは、患者の測定値の過去2分間、5分間、または10分間の全体的な傾向を示します。グラフトレンドは、過去30分～12時間の傾向を示します。
ホライゾントレンドパラメータが広範な臨床ニーズに対応
偏移バーは、医師が設定したベースラインから現在の測定値がどれだけ逸脱しているかを示します。トレンドインジケータは、患者の測定値の過去2分間、5分間、または10分間の全体的な傾向を示します。グラフトレンドは、過去30分～12時間の傾向を示します。
ホライゾントレンドパラメータが広範な臨床ニーズに対応
偏移バーは、医師が設定したベースラインから現在の測定値がどれだけ逸脱しているかを示します。トレンドインジケータは、患者の測定値の過去2分間、5分間、または10分間の全体的な傾向を示します。グラフトレンドは、過去30分～12時間の傾向を示します。
- 明確な視覚的ヒント || コンテキストと明瞭さ
-
明確な視覚情報によって変化の確認が容易
より多くのことを一目で確認できることによって、作業を簡素化します。ホライゾントレンドでは、患者の測定値がベースラインまたは目標値に対してどのような位置にあり、測定値がどのような傾向にあるかがほぼ瞬時に視覚情報として表示されます。現在の測定値を患者のカルテに記載された過去の測定値と比較する時間の節約になり、変化が発生したことがわかるように表示されます。
より多くのことを一目で確認できることによって、作業を簡素化します。ホライゾントレンドでは、患者の測定値がベースラインまたは目標値に対してどのような位置にあり、測定値がどのような傾向にあるかがほぼ瞬時に視覚情報として表示されます。現在の測定値を患者のカルテに記載された過去の測定値と比較する時間の節約になり、変化が発生したことがわかるように表示されます。
より多くのことを一目で確認できることによって、作業を簡素化します。ホライゾントレンドでは、患者の測定値がベースラインまたは目標値に対してどのような位置にあり、測定値がどのような傾向にあるかがほぼ瞬時に視覚情報として表示されます。現在の測定値を患者のカルテに記載された過去の測定値と比較する時間の節約になり、変化が発生したことがわかるように表示されます。
- 画面傾向表示オプション || コンテキストと明瞭さ
- ホライゾントレンドパラメータ || 多様なパラメータ
- 明確な視覚的ヒント || コンテキストと明瞭さ
これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。 I understand
You are about to visit a Philips global content page Continue
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。