明確な視覚情報によって変化の確認が容易

より多くのことを一目で確認できることによって、作業を簡素化します。ホライゾントレンドでは、患者の測定値がベースラインまたは目標値に対してどのような位置にあり、測定値がどのような傾向にあるかがほぼ瞬時に視覚情報として表示されます。現在の測定値を患者のカルテに記載された過去の測定値と比較する時間の節約になり、変化が発生したことがわかるように表示されます。