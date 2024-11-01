柔軟性の高いイベント定義によって臨床要件に対応

「イベント」とは、患者の個々の症状の電子的記録であり、事前に定義された臨床的状況において手動または自動で作成できます。イベントを構成するパラメータと記録する測定値は、ユーザーが指定します。イベントデータベースには、患者の名前、ベッド、時刻と共にバイタルデータを保存できます。