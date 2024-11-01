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    MRI

    運用効率向上と課題解決を支えるイノベーション

    The new reality in MRI – ヘリウムフリーMRIの運用がこれからのMRI検査に新しい価値をもたらします。業界初の1.5T密閉型マグネットであるBlueSeal搭載 Ingenia Ambitionの発売後、フィリップスはこの画期的なテクノロジーをMRIの全製品に拡大し、ヘリウムに依存しない安定した運用をサポートするとともに、高い診断画像を提供し、あらゆる場面における正しい意思決定を可能とすることを目指しています。

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    MR imaging systems


    患者、医療スタッフのケアを目指した "Speed" "Comfort" "Confidence" を柱とする MRI ソリューションの最新ポートフォリオ

    3.0T

    1.5T

    MRI-guided therapy

    Upgrades and Conversions

    SmartPath によって、投資効果を強化し、装置の耐用寿命が延長され、長期的な改善に向けて最新の技術へスムーズにアップグレードできます。このプログラムを使用すると、新しい MRI 装置を購入したかのように、信頼性の高い既存 MRI 装置が完全に刷新され、装置の耐用寿命が延び、TCO（総所有コスト）が改善します。フィリップスの SmartPath プログラムにより、確信をもって将来へ向かうことを可能とします。装置の耐用寿命の延長を導いてくれます。

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    SmartPath to Ingenia Elition

    Philips MRI 最新トピックス


    最新の MRI 装置やアプリケーション情報、開催予定のイベント情報に加え、セミナーレポート等、MRI 部門の生産性を向上させ、患者とスタッフの満足度を高めながら質の高い診断結果を提供するための Philips MRI の最新トピックスをご紹介。

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    MR innovations

    MRI innovations


    革新的な MRI システムやアプリケーションは、快適な検査環境や検査ワークフローをご提供します。

    お客様から学ぶ


    お客様から発信された臨床的なメリットやユニークな検査運用をご紹介します。

    Philips MRI×臨床

    Philips MRI × 臨床

    Philips MRI をご利用いただいているお客様の声をお届けします。

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    フィリップスMRIユーザーズミーティング全国大会 image

    Gyro Cup

    フィリップス MRI ユーザーズミーティング全国大会

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    Globalが刊行しているMRIの機関紙になります（英語版） image

    FieldStrenght MRI hub

    最新のトレンドや洞察に関するビデオや記事、Webinar をご覧いただけます。（英語）

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    領域別の臨床画像やアプリケーションを紹介。さらにExamCard image

    MRI Body Map

    領域別の臨床画像やアプリケーションをご紹介。ExamCard もダウンロードできます。

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    その他、さまざまなコンテンツをご紹介いたします。 image

    MyP4P Community

    Philips MRI ユーザーの臨床経験や ExamCard の共有、臨床に役立つヒントやチュートリアル、フィリップスのエキスパートによる解説などをご覧いただけます。（英語）

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    Philips BlueSeal マグネット
    ヘリウムフリー MRI の新しい世界


    ヘリウムが密封されている BlueSeal マグネットによって、将来にわたり持続可能で一貫性の高い MRI 運用を実現することをお約束します。安心と生産性を保証する MRI サービスを提供します。

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    Ambient Experience ソリューション


    生産性の向上、プロセスの効率化、患者、家族、スタッフの検査環境の向上 - これらは Ambient Experience ソリューションにより達成された、具体的な結果の一部です。

    2,500 以上の導入事例から、患者のストレスを軽減することで患者が検査中の指示に従いやすくなり、検査遅延や再撮像が減少することが実証されています。

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