患者、医療スタッフのケアを目指した "Speed" "Comfort" "Confidence" を柱とする MRI ソリューションの最新ポートフォリオ
Ingenia Elition 3.0T
Ingenia Ambition/Elition MR-RT
Ingenia MR-OR
SmartPath によって、投資効果を強化し、装置の耐用寿命が延長され、長期的な改善に向けて最新の技術へスムーズにアップグレードできます。このプログラムを使用すると、新しい MRI 装置を購入したかのように、信頼性の高い既存 MRI 装置が完全に刷新され、装置の耐用寿命が延び、TCO（総所有コスト）が改善します。フィリップスの SmartPath プログラムにより、確信をもって将来へ向かうことを可能とします。装置の耐用寿命の延長を導いてくれます。
最新の MRI 装置やアプリケーション情報、開催予定のイベント情報に加え、セミナーレポート等、MRI 部門の生産性を向上させ、患者とスタッフの満足度を高めながら質の高い診断結果を提供するための Philips MRI の最新トピックスをご紹介。
革新的な MRI システムやアプリケーションは、快適な検査環境や検査ワークフローをご提供します。
お客様から発信された臨床的なメリットやユニークな検査運用をご紹介します。
ヘリウムが密封されている BlueSeal マグネットによって、将来にわたり持続可能で一貫性の高い MRI 運用を実現することをお約束します。安心と生産性を保証する MRI サービスを提供します。
2,500 以上の導入事例から、患者のストレスを軽減することで患者が検査中の指示に従いやすくなり、検査遅延や再撮像が減少することが実証されています。
生産性の向上、プロセスの効率化、患者、家族、スタッフの検査環境の向上 - これらは Ambient Experience ソリューションにより達成された、具体的な結果の一部です。
2,500 以上の導入事例から、患者のストレスを軽減することで患者が検査中の指示に従いやすくなり、検査遅延や再撮像が減少することが実証されています。
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