SmartPath によって、投資効果を強化し、装置の耐用寿命が延長され、長期的な改善に向けて最新の技術へスムーズにアップグレードできます。このプログラムを使用すると、新しい MRI 装置を購入したかのように、信頼性の高い既存 MRI 装置が完全に刷新され、装置の耐用寿命が延び、TCO（総所有コスト）が改善します。フィリップスの SmartPath プログラムにより、確信をもって将来へ向かうことを可能とします。装置の耐用寿命の延長を導いてくれます。