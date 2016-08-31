HX9317/08
歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは効果的にやさしく歯垢を取り除きます。密集した中央の着色汚れ除去ブラシが、わずか 7 日間でステインを最大 2 倍多く除去します。*
アダプティブクリーンブラシヘッドは高い洗浄力を発揮します。歯に触れる表面積が最大 4 倍**で、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去することができます。* 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
アダプティブクリーンブラシヘッドを取り付けてやさしくしっかりと洗浄し、手磨きの最大で 2 倍健康的な歯ぐきをつくりましょう。側面の柔らかいゴムが歯や歯ぐきの曲線に沿って柔軟に変形し、必要以上の圧力をかけません。ブラシが歯の間にしっかりと入り込むので、快適かつ効果的に歯を洗浄できます。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
パワフルな音波振動が歯磨き粉を泡立てて、歯垢と戦う泡を歯と歯ぐきの間の深いところまで届けることで、やさしく効果的に洗浄します。同時にやさしくかつ効果的な 62,000 回のブラシストロークを実現。わずか 2 分が手磨き 1 カ月分のブラッシングに相当します。
1）充電グラス - 付属のグラスに置くだけで充電可能。普通のグラスとして使用することもできます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。