USB 充電トラベルケースと充電グラス

デラックス USB トラベルケースは充電器としても使用することができ、携帯に便利です。ケースに歯ブラシを入れて、ノート PC または壁コンセントに接続します。また、ブラシヘッドホルダーを使うことで衛生的に携帯できます。ご自宅で充電する場合は、洗練されたデザインの充電グラスにブラシを置くだけです。浴室にもスタイリッシュにマッチし、口をすすぐグラスとしても使用できます。1 度の満充電で 2 週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。