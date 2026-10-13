フィリップスサポート
フィリップスヘアーグルーマー／カッターから異音がする
グルーマー／カッターから大きな音がする場合は、以下のトラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。
グルーマーを適切に使用するには、定期的なお手入れが必要です。本体に毛くずなどが引っかかっていると性能に影響することがあります。
グルーマーのお手入れを始める前に、水洗いできるかどうかを確認してください。
水洗い可能グルーマー
蛇口またはシャワーのマークが印字されています。本体をお手入れするには、アタッチメントやカッターを取り外し、下の部分を水洗いしてください。
石けん水や洗剤は使用しないでください。カッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。
水洗い不可グルーマー
蛇口に禁止を示す×マークが印字されています。そのような製品は水洗いできません。アタッチメントを取り外し、下の部分を付属の小さいブラシか綿棒で掃除してください。
水洗い可能アタッチメント付き水洗い不可グルーマー
フィリップストリマーには、本体は水洗いできなくても、アタッチメントは水洗いできるものがあります。そのような製品については、アタッチメントを取り外して水洗いしてください。アタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直すようにしてください。
そのような製品のお手入れ方法については、以下の説明ビデオをご覧ください。
お使いのモデルの詳しい説明については、取扱説明書をご覧ください。
異音がする場合、グルーマーが正しく組み立てられていない可能性があります。使用中のトリミング／カッターアタッチメントをいったん取り外し、取り付け直してください。ユーザーマニュアルの手順に従ってください。
グルーマーは約 6 週間ごとにオイル差しすることをお勧めします。グルーマーのカッターの歯にオイルを数滴垂らします。パッケージに同梱されているオイルか、市販のミシン油を使用できます。
グルーマーのバッテリーが消耗していると、異音がする場合があります。その場合は、完全に充電してから使用してください。
お持ちのグルーマーが使い捨ての単三電池で動作している場合は、電池の交換が必要になる可能性があります。電池を交換するときは、必ずデバイスの取扱説明書に記載されている適切な電池を使用してください。違う種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。電池を入れるときは、+ と - の向きが合っていることを確認してください。
以上を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスまでご連絡ください。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、グルーマー／カッターの内部が損傷している可能性があります。グルーマー／カッターの修理または交換を依頼することをお勧めします。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BT3620/15, BT5780/15, BG3470/15. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›