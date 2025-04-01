いいえ、ほとんどのフィリップスグルーマーは、電源コンセントにつないだまま使用することはできません。フィリップスグルーミング製品の多くが入浴時やシャワー中に使用できるため、安全上の理由から、電源コンセントにつないでいるときは電源が入らないようになっています。

一部のフィリップス製品（一部のヘアーカッターモデルを含む）は、ドライでの使用のみに特化しており、電源コンセントにつないでもコードレスでも使用できます。お持ちの製品が電源コンセントにつないで使用できるかどうかについては、取扱説明書を参照してください。または、電源コンセントにつないで電源を入れてみてください（ただし、ドライでの使用時のみ）。このときコードレスでは電源が入るのに、電源コンセントにつないでいると入らない場合は、電源コンセントにつないで使用することはできません。

フィリップスグルーマーの購入を検討されており、電源コンセントにつないで使用できるかを確認するには、パッケージまたは製品ページに記載されている情報を参照してください。