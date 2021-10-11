フィリップスグルーマーの性能を最大限に発揮させるには、使用するたびにお手入れすることが重要です。グルーマーのお手入れに、研磨パッドや研磨洗浄剤、また、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体を使用しないでください。
フィリップスグルーマーのお手入れ方法については、以下の手順に従ってください。
ヒント：フィリップスグルーマーをお手入れ後に保管する際は、刃を保護するためにコームや保護キャップを取り付けた状態で保管してください。
水洗い可能グルーマーには、ハンドルの背面または取扱説明書に記載されている場所に蛇口のマークが印字されています。
蛇口のマークが印字されているトリマーは水洗いできますが、シャワー中や入浴中に本製品を使用してカット／トリミングすることはできません。
これらのデバイスをお手入れする場合は、アタッチメントやカッターを取り外し、取り付けられていた部分の下を水洗いしてください。石けん水や洗剤は使用しないでください。ヘアーカッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。本製品は絶対に水に浸さないでください。
これらのグルーマーには、取扱説明書に記載されている場所またはハンドルの背面に、蛇口に禁止を示す×マークが印刷されています。そのような製品は水洗いできません。お手入れを始める前に、必ず電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。製品本体からグルーミングコームとカッティングユニットを取り外します。カッティングユニットと製品内部を、付属のクリーニングブラシまたは綿棒で掃除します。
お使いのモデルのお手入れ方法について詳しくは、取扱説明書を参照してください。
