水洗い可能グルーマーには、ハンドルの背面または取扱説明書に記載されている場所に蛇口のマークが印字されています。

蛇口のマークが印字されているトリマーは水洗いできますが、シャワー中や入浴中に本製品を使用してカット／トリミングすることはできません。

これらのデバイスをお手入れする場合は、アタッチメントやカッターを取り外し、取り付けられていた部分の下を水洗いしてください。石けん水や洗剤は使用しないでください。ヘアーカッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。本製品は絶対に水に浸さないでください。