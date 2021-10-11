検索文字列

フィリップスサポート

フィリップスグルーマーのお手入れ方法

に公開 2025 年 6 月 27 日

フィリップスグルーマーの性能を最大限に発揮させるには、使用するたびにお手入れすることが重要です。グルーマーのお手入れに、研磨パッドや研磨洗浄剤、また、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体を使用しないでください。

フィリップスグルーマーのお手入れ方法については、以下の手順に従ってください。

ヒント：フィリップスグルーマーをお手入れ後に保管する際は、刃を保護するためにコームや保護キャップを取り付けた状態で保管してください。


 

水洗い可能グルーマー

水洗い可能グルーマーには、ハンドルの背面または取扱説明書に記載されている場所に蛇口のマークが印字されています。

蛇口のマークが印字されているトリマーは水洗いできますが、シャワー中や入浴中に本製品を使用してカット／トリミングすることはできません。

これらのデバイスをお手入れする場合は、アタッチメントやカッターを取り外し、取り付けられていた部分の下を水洗いしてください。石けん水や洗剤は使用しないでください。ヘアーカッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。水洗いしたアタッチメントは完全に乾かしてから、グルーマーに取り付け直してください。本製品は絶対に水に浸さないでください。

水洗い可能グルーマー

シャワー対応グルーマー

シャワー対応グルーマーには、シャワー／バスタブのマークが印字されており、安全に水洗いしたり、シャワー中または入浴中に使用することができます。安全上の理由にから、これらの防水グルーマーはコードレスでしか使用できず、電源に接続している場合はオンになりません。

お手入れを始める前に、必ず電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。製品本体からコームやカッティングユニットなどをすべて取り外します。コームとカッティングユニットをぬるま湯ですすぎます。振って水を切り、そのまま完全に乾くまで自然乾燥させます。カッティングユニットは、タオルやティッシュで拭かないでください。製品に損傷を与える場合があります。
 
石けん水や洗剤は使用しないでください。カッターの保護用グリースが除去されてしまい、性能に影響を与える可能性があります。

お使いのモデルのお手入れ方法について詳しくは、取扱説明書を参照してください。
 
シャワー対応グルーマー

水洗い不可グルーマー

これらのグルーマーには、取扱説明書に記載されている場所またはハンドルの背面に、蛇口に禁止を示す×マークが印刷されています。そのような製品は水洗いできません。お手入れを始める前に、必ず電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。製品本体からグルーミングコームとカッティングユニットを取り外します。カッティングユニットと製品内部を、付属のクリーニングブラシまたは綿棒で掃除します。  

お使いのモデルのお手入れ方法について詳しくは、取扱説明書を参照してください。

 

水洗い不可グルーマー

このページの情報は次のモデルに適用されます： BT7670/15 , MG3931/15 , MG3921/15 , BT3620/15 , BT5780/15 , BG3027/03 , BT3233/15 , MG5930/15 , HC5610/60 , HC3530/60 , HC3505/15 , HC5690/60 , BG7020/15 , BT3222/14 , BT5511/60 , MG3730/15 , HC5632/17 , BG1024/17 , HC5612/17 , HC5690/17 , HC3515/15 , BT5511/15 , BG7025/15 , BG1022/15 , HC3516/15 , BG3012/15 , BG5020/15 , HC3507/15 , HC3517/15 , BT3213/14 , HC3587/15 , HC3589/15 , HC3508/15 , HC3519/15 , BG3005/15 , BT3206/14 , MG5730/15 , MG7720/15 , BG105/15 , HC3409/15 , MG3720/15 , QT4000/15 , HC3402/15 , QG3356/15 , HC3412/15 , HC5432/15 , HC5441/15 , HC7462/15 , HC9452/15 , BG1022/16 , BT7220/15 , QT4012/15 , QT4013/15 , HC5438/15 , HC7460/15 , HC9450/15 , HC3418/15 , HC5446/15 , HC5440/15 , HC3410/15 , HC3420/15 , HC3400/15 , QG3330/15 , QG3380/16 , QG3352/16 , QT4015/15 , QT4005/15 , QT4019/15 , QT4022/15 , QT4021/50 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

よくある質問

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

他に何かお探しですか？

すべてのフィリップスサポートオプションを確認する

サポートホームページ
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。