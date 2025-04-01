検索文字列

フィリップスサポート

フィリップス製品であごヒゲをトリミングする方法

に公開 2025 年 6 月 27 日

フィリップスヒゲトリマーやグルーマーで、あごヒゲをきれいに、効率的かつ効果的にトリミングするには、以下のヒントを参照してください。 

ステップ 1：あごヒゲ全体をトリミングする

顔とあごヒゲを洗って乾かします。お使いのヒゲトリマーまたはマルチグルーマーに複数のクリックオンヒゲコームが付属している場合は、ご希望の長さに合わせてコームを使い分けることができます。コームに付いている数字は、トリミング後の長さを示します。適切なコームを取り付けてトリミングを開始します。調節可能なコームが付属している場合は、まず適切に設定されていることをご確認ください。

着脱式スキンプロテクトコームが付属する製品の場合は、このコームを使用することで、深剃りの際にも肌を保護します。スキンプロテクトコームは、肌をしっかり保護しながら、快適でスッキリした見た目に仕上げるように設計されています。コームによって刃が肌に直接触れることなく深剃りを実現します。

ただし、初めてトリミングするときは、使い方に慣れるために、最も長いコームを使用するか一番長い設定から始めることをお勧めします。

毛の生える方向に逆らってトリミングすれば、余分な部分を剃り落とせます。少しずつ設定を短くして何度も剃り、気に入った長さにします。
 

ステップ 2：ネックラインを決める

完璧なあごヒゲのネックラインにするには、喉仏のすぐ上に指を横にして当て、その下から縦にトリミングします。あごのラインの下から片側へ外に向かって剃り、中央に戻って反対側も同じように剃ります。無精ヒゲスタイルにしたい方はこのステップだけで OK です。長いあごヒゲをトリミングする場合は、首元のラインが重要です。 
 

ステップ 3：首元のラインをきわ剃りする

新しい首元のラインの下のヒゲを剃り落とします。フィリップスの電気シェーバーや、コームなしのトリマー、カミソリをお使いください。着脱式スキンプロテクトコームが付属する製品の場合は、このコームを使用することで、深剃りの際にも肌を保護します。トリマーまたはスキンプロテクトコームを使用するときは、カッター部の平らな面を肌に当て、毛の流れに逆らって動かすことで、ヒゲを非常に短くトリミングすることができます。

ステップ 4：チークラインを決める

あごヒゲの自然なチークラインが気に入っているならそのままにします。キリっと引き締まった印象にするなら、もみあげの下まで直線またはやや丸みを帯びた線にします。カッター部を肌に垂直に当て、やさしく押しつけながら上下に動かすことで、チークラインを整えることができます。チークラインを下げるほど顔は長く見えます。
 

ステップ 5：口ヒゲの形を整える

口ヒゲもあごヒゲと同じ長さにするか、口ヒゲの方を少し長くして目立たせます。感じのよい清潔感のあるリップラインにするには、口を閉じて笑顔を作り、口ヒゲをきれいに整えて、一番下の部分を（トリマーコームを使わずに）トリミングし、唇の上に 1 mm のヒゲのないラインを作ります（オプション）。
 

よくある質問

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

他に何かお探しですか？

すべてのフィリップスサポートオプションを確認する

サポートホームページ
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。