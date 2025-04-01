フィリップスヒゲトリマーやグルーマーで、あごヒゲをきれいに、効率的かつ効果的にトリミングするには、以下のヒントを参照してください。
フィリップス製品であごヒゲをトリミングする方法
に公開 2025 年 6 月 27 日
ステップ 1：あごヒゲ全体をトリミングする
顔とあごヒゲを洗って乾かします。お使いのヒゲトリマーまたはマルチグルーマーに複数のクリックオンヒゲコームが付属している場合は、ご希望の長さに合わせてコームを使い分けることができます。コームに付いている数字は、トリミング後の長さを示します。適切なコームを取り付けてトリミングを開始します。調節可能なコームが付属している場合は、まず適切に設定されていることをご確認ください。
着脱式スキンプロテクトコームが付属する製品の場合は、このコームを使用することで、深剃りの際にも肌を保護します。スキンプロテクトコームは、肌をしっかり保護しながら、快適でスッキリした見た目に仕上げるように設計されています。コームによって刃が肌に直接触れることなく深剃りを実現します。
ただし、初めてトリミングするときは、使い方に慣れるために、最も長いコームを使用するか一番長い設定から始めることをお勧めします。
毛の生える方向に逆らってトリミングすれば、余分な部分を剃り落とせます。少しずつ設定を短くして何度も剃り、気に入った長さにします。
ステップ 2：ネックラインを決める
完璧なあごヒゲのネックラインにするには、喉仏のすぐ上に指を横にして当て、その下から縦にトリミングします。あごのラインの下から片側へ外に向かって剃り、中央に戻って反対側も同じように剃ります。無精ヒゲスタイルにしたい方はこのステップだけで OK です。長いあごヒゲをトリミングする場合は、首元のラインが重要です。
ステップ 3：首元のラインをきわ剃りする
新しい首元のラインの下のヒゲを剃り落とします。フィリップスの電気シェーバーや、コームなしのトリマー、カミソリをお使いください。着脱式スキンプロテクトコームが付属する製品の場合は、このコームを使用することで、深剃りの際にも肌を保護します。トリマーまたはスキンプロテクトコームを使用するときは、カッター部の平らな面を肌に当て、毛の流れに逆らって動かすことで、ヒゲを非常に短くトリミングすることができます。
ステップ 4：チークラインを決める
あごヒゲの自然なチークラインが気に入っているならそのままにします。キリっと引き締まった印象にするなら、もみあげの下まで直線またはやや丸みを帯びた線にします。カッター部を肌に垂直に当て、やさしく押しつけながら上下に動かすことで、チークラインを整えることができます。チークラインを下げるほど顔は長く見えます。
ステップ 5：口ヒゲの形を整える
口ヒゲもあごヒゲと同じ長さにするか、口ヒゲの方を少し長くして目立たせます。感じのよい清潔感のあるリップラインにするには、口を閉じて笑顔を作り、口ヒゲをきれいに整えて、一番下の部分を（トリマーコームを使わずに）トリミングし、唇の上に 1 mm のヒゲのないラインを作ります（オプション）。