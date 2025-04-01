フィリップスグルーマー／ヘアーカッターのモデル／シリアル番号はどこに記載されていますか？

フィリップスグルーマー、ヘアーカッター、OneBlade のモデル／シリアル番号を確認するには、以下のガイドを参照してください。



モデル番号は、フィリップス製品を登録したり、製品固有の情報を検索する際に使用します。シリアル番号は、製品の製造時期を特定する際に使用します。



ヒント：多くの場合、同じモデルに複数のバージョンがあり、それぞれ追加の機能やアクセサリーがあります。お使いのバージョンは、モデル番号末尾のスラッシュの後の 2 桁の数字で特定できます。この 2 桁は製品自体には印字されていませんが、パッケージや領収書に記載されています。



デバイスの後ろ OneBlade、ヒゲトリマー、ヘアーカッターなどのグルーミング製品では、モデル番号とシリアル番号はハンドルの裏に記載されています。モデル番号は通常、先頭の 2 文字が英字で、その後に 4 桁の数字が続きます（例：QP2540）。



シリアル番号は YYWW（YY = 年、WW = 週）の形式です。



デバイスの上部 一部のヘアーカッターとヒゲトリマーの場合、モデル番号はデバイスの上部、カッター部分の刃のすぐ下にあります。



シリアル番号は通常、カッター部分の下にあります。グルーマーの上部をそっと取り外してみてください。YYWW（YY = 年、WW = 週）の形式のシリアル番号が確認できるはずです。