検索文字列

フィリップスサポート

フィリップスグルーマー／ヘアーカッターのモデル／シリアル番号はどこに記載されていますか？

に公開 2023 年 6 月 5 日
フィリップスグルーマー、ヘアーカッター、OneBlade のモデル／シリアル番号を確認するには、以下のガイドを参照してください。

モデル番号は、フィリップス製品を登録したり、製品固有の情報を検索する際に使用します。シリアル番号は、製品の製造時期を特定する際に使用します。

ヒント：多くの場合、同じモデルに複数のバージョンがあり、それぞれ追加の機能やアクセサリーがあります。お使いのバージョンは、モデル番号末尾のスラッシュの後の 2 桁の数字で特定できます。この 2 桁は製品自体には印字されていませんが、パッケージや領収書に記載されています。
 

デバイスの後ろ

OneBlade、ヒゲトリマー、ヘアーカッターなどのグルーミング製品では、モデル番号とシリアル番号はハンドルの裏に記載されています。モデル番号は通常、先頭の 2 文字が英字で、その後に 4 桁の数字が続きます（例：QP2540）。

シリアル番号は YYWW（YY = 年、WW = 週）の形式です。
 
フィリップスグルーマーのモデル番号とシリアル番号

デバイスの上部

一部のヘアーカッターとヒゲトリマーの場合、モデル番号はデバイスの上部、カッター部分の刃のすぐ下にあります。

シリアル番号は通常、カッター部分の下にあります。グルーマーの上部をそっと取り外してみてください。YYWW（YY = 年、WW = 週）の形式のシリアル番号が確認できるはずです。
フィリップスグルーマーのモデル番号とシリアル番号

ハンドルの内部

単三乾電池で動作する製品の場合、モデル番号とシリアル番号は電池入れ内部に印字されています。

取扱説明書の指示に従って電池入れを開けてください。モデル番号とシリアル番号は、電池入れ内部に印字されています。
フィリップスノーズエチケットカッターのモデル番号とシリアル番号

このページの情報は次のモデルに適用されます： BT7670/15 , BT3620/15 , MG3931/15 , BT5780/15 , MG3921/15 , BG3027/03 , BT3233/15 , MG5930/15 , HC5610/60 , HC3530/60 , BG7020/15 , HC3505/15 , BT5511/60 , BT3222/14 , MG3730/15 , HC5632/17 , BG1024/17 , NT3650/16 , NT5600/16 , NT5650/16 , NT1650/17 , HC3515/15 , BT5511/15 , BG7025/15 , BG1022/15 , HC3516/15 , HC3517/15 , BG3012/15 , BG5020/15 , BT3213/14 , HC3507/15 , HC3587/15 , HC3508/15 , BG3005/15 , HC3589/15 , BT3206/14 , HC3519/15 , NT1120/15 , MG7720/15 , MG5730/15 , BG105/15 , MG3720/15 , QT4000/15 , NT1140/10 , NT1140/15 , HC9452/15 , NT3162/10 , BG1022/16 , BT5204/15 , NT1152/10 , HC7462/15 , NT5172/16 , QT4012/15 , BT7220/15 , BT5200/15 , QT4013/15 , NT3160/10 , NT1150/10 , NT5175/16 , HC7460/15 , HC9450/15 , QG3330/15 , QG3352/16 , NT9145/11 , NT9148/16 , QT4005/15 , QT4015/15 , QT4019/15 , NT9130/16 , QT4022/15 , QT4021/50 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください より少ない製品番号を表示するには、ここをクリックしてください

よくある質問

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

フィリップスにお問い合わせ

喜んでサポートさせていただきます

他に何かお探しですか？

すべてのフィリップスサポートオプションを確認する

サポートホームページ
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。