航空機内へのバッテリー駆動製品の持ち込みに関する要件は、航空会社によって異なります。お出発前に、航空会社の特定の要件について確認しておくことをお勧めします。

100 ワット時以下のリチウムイオンバッテリーを手荷物として機内に持ち込み可能な航空会社（一般的ではあるが、世界共通の要件ではない）であれば、リチウムイオンバッテリーを使用するフィリップスグルーミング・ビューティ製品はすべて、この制限内に収まります。

不明な点がある場合は、必ず航空会社にお問い合わせください。