に公開 2025 年 8 月 11 日

フィリップスグルーミング・ビューティ製品（電動シェーバー、トリマー、OneBlade、Head Pro、グルーマー、脱毛器、ヘアードライヤー、Lumea IPL など）は、以下のガイドラインを守ることで、海外でも安全に持ち運び、使用できます。

空の旅

航空機内へのバッテリー駆動製品の持ち込みに関する要件は、航空会社によって異なります。お出発前に、航空会社の特定の要件について確認しておくことをお勧めします。

100 ワット時以下のリチウムイオンバッテリーを手荷物として機内に持ち込み可能な航空会社（一般的ではあるが、世界共通の要件ではない）であれば、リチウムイオンバッテリーを使用するフィリップスグルーミング・ビューティ製品はすべて、この制限内に収まります。

不明な点がある場合は、必ず航空会社にお問い合わせください。 

フィリップス製品の国外での充電

海外でフィリップスグルーミング・ビューティ製品を充電する場合は、使用する充電器またはプラグアダプターの仕様が現地の電源に適合していることを必ず確認してください。これらの仕様は通常、プラグ／アダプターに印刷されています。

ピンの数やプラグの形状だけが異なる場合は、家庭で使用するプラグ／アダプターと組み合わせることで、標準トラベルプラグアダプターを使用できます。

