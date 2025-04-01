一部のフィリップスグルーミング製品には、図解入りの取扱説明書が付属しています。以下に、そのような取扱説明書における製品の充電時間と使用時間を示す図解の例を示します。

1a と 1b は、製品に急速充電機能があり、5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能であることを示しています。

2a と 2b は、1 時間の充電でフル充電になり、90 分間のシェービングが可能であることを示しています。

この例に基づいて、お使いの製品の取扱説明書の図解を読み解くことができます。