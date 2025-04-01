フィリップスグルーマー、ヘアーカッター、トリマーは、初めて使用する前に充電してください。また、いつでもトリミングできるように、定期的に充電しておくことをお勧めします。
製品の充電方法については、以下の情報を参照してください。お使いの製品の充電時間については、付属の取扱説明書を参照してください。取扱説明書はこちらをクリックしてモデル番号で検索して入手することもできます。
フィリップス製品の交換用充電器はこちらで購入できます。
一部のフィリップスグルーミング製品には、図解入りの取扱説明書が付属しています。以下に、そのような取扱説明書における製品の充電時間と使用時間を示す図解の例を示します。
1a と 1b は、製品に急速充電機能があり、5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能であることを示しています。
2a と 2b は、1 時間の充電でフル充電になり、90 分間のシェービングが可能であることを示しています。
この例に基づいて、お使いの製品の取扱説明書の図解を読み解くことができます。
一部のフィリップス製品には USB 充電ケーブルが付属しています。このケーブルは、フィリップス HQ87 などのアダプター（IPX4 等級に分類された防滴仕様のアダプターで、バスルームなど湿気の多い環境でも安全に使用可能）を使用して電源コンセント（プラグソケット）に接続できます。出力が 5V、1A 以上であれば、他の有名メーカーのアダプターも使用できます（メーカーが指定する安全上の注意事項に必ず従ってください）。
注：製品の取扱説明書に記載されている充電時間は、このアダプターを使用した充電を前提としています。別の電源（ノート PC の USB ポートなど）を使用して充電する場合は、充電時間が大幅に長くなることがあります。
フィリップス製品に電源プラグ一体型の充電器が付属している場合は、充電ケーブルの端にある小さなプラグをフィリップスグルーマーに差し込み、充電器を電源コンセントに接続します。
フィリップス製品に充電スタンドが付属している場合、またはお使いの機器に対応する充電スタンドを購入済みの場合は、フィリップス製品に付属の充電器またはケーブルを使用して充電スタンドを電源に接続できます。
たとえば、フィリップス製品に USB 充電ケーブルが付属している場合は、製品本体または充電スタンドに接続できます。USB 充電の詳細については、上記の情報を参照してください。USB 充電は充電スタンドを使用した充電にも適用されます。
一部のフィリップスグルーマーは使い捨ての単三電池で動作します。トリマーの電源が入らない場合や、以前より動作が遅くなってきた場合は、電池を交換する必要があります。
取扱説明書に記載されている種類の使い捨て電池を必ず使用してください。違う種類の電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。新しい電池に交換する際は、プラスとマイナスの向きが合っていることを確認してください。
