フィリップスノーズエチケットカッターの一部のモデルには、眉毛コームと細部用コームも付属しています。

コームの種類は次のとおりです。

眉毛コーム

眉毛コーム S = トリミング後の長さ 3mm

眉毛コーム L = トリミング後の長さ 5mm

眉毛用コームを鼻毛トリミングヘッドにスライドさせて取り付けます（画像 1）。コームをヘッドの両側の溝にはめ込みます。

細部用コーム

細部用コーム M = トリミング後の長さ 3mm

細部用コーム L = トリミング後の長さ 5mm

細部用コームを細部トリマーヘッドの前面までスライドさせ、カチッという音がするまで背面を押し下げます（画像 2）。