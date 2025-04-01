フィリップスサポート
フィリップスグルーマーのアタッチメントを取り付ける／取り外す方法
に公開 2023年2月23日
フィリップスグルーマー、ヘアーカッター、ヒゲ用トリマーには、各種アタッチメントが付属しています。アタッチメントの交換方法と使用方法については、こちらを参照してください。
- カッター部は、フィリップスグルーマーの主要部品です。短く鋭利な刃を備え、すばやくすっきりとトリミングできます。
グルーマー本体からカッター部を取り外すには、リリースボタンがあるかどうか確認してください。ボタンが付いている場合は、押せばカッター部が外れます。
リリースボタンがない場合は、カッター部の刃の下側を指で押し上げれば外れます。再び取り付けるには、まず、位置をきちんと合わせてカッターの下部をグルーマー本体に挿入します。次に、刃の部分をカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。無理やり押し込もうとすると、製品に損傷を与える恐れがあります。
スムーズに装着できない場合は、本体にヒゲクズなどが詰まっている場合がありますので、小さいブラシや綿棒などで掃除してください。
- カッター部によっては側面に長い脚が付いているものもあります。この種のアタッチメントを取り外すには、両側面を指で挟んで、本体から抜き取ります。再び取り付ける場合は、脚をスロットに挿入して、カチッと音がするまで押し下げます。
- カッター部からコームを取り外すには、コームの後ろの部分をゆっくり押し込んで本体から取り外してから、カッター部からスライドさせて取り外します。刃を押し込んだり引っ張ったりしないでください。カッター部にコームを取り付けるには、まず、コーム前部のコームの刃の位置をカッター部の刃に合わせたうえでスライドさせます。続いて、指または手のひらでガードの背面または中央を押し下げます。
独自のクリックオンコームが付いた最新のフィリップスヒゲトリマープレステージの使い方については、以下のビデオをご覧ください。シェーバーの機能はモデルによって異なることに注意してください。
- クリックオンコームと同じように、コーム前部のコームの刃をカッター部の刃にスライドさせます。カチッとはまるまでコーム底部の突起を下方向に押し込みます。コームを取り付けると、トリミング時の希望の長さを設定できるようになります。ダイヤルの各数字は、ヒゲや髪の毛のトリミング後の長さをミリメートル単位で表しています。
カッター部からコームを取り外すには、コームの底部をゆっくり押し上げて本体から取り外してから、カッター部からスライドさせて取り外します。
- フィリップスグルーマーのトリミングコームは、カッター部の上に取り付けて、ヘアーカットやヒゲを適度な長さにトリミングする場合に使用します。
この種のコームの取り外しは簡単です。そのままグルーマー本体から引き抜いてください。コームを装着するには、カッター部の上から、本体脇のスロットに脚を挿入して、完全に収まるまでゆっくりと押し込みます。
- フィリップスキッズヘアーカッターは、トリミングコームの取り外し方が異なります。コームの片側を後方へ押せば、コーム全体が外れます。
コームを取り付ける際は、ご希望の長さの目盛りが付いている側を上向きにしてください。まずコームの片側をカッター本体に合わせます。次に反対側をカチッと音がするまで押し込みます。
- 一部のフィリップスグルーマーにはシェービング刃が付属しており、全身のムダ毛を快適にシェービングできます。 シェービング刃の付いたフィリップス製品を使用する前に、製品を目で見て点検し、シェービング刃が損傷していないか確認するようにしてください。
シェービング刃を取り外すには、シェービングヘッドから引き抜きます。その際、シェービング刃の両端を挟んで持ち、刃の部分に触らないように注意します。シェービング刃を再び取り付けるには、カチッと音がするまでシェービングヘッドに押し込みます。
シェービング刃の摩耗を最小限に抑えるために、キャップまたはコームを取り付けて、製品を安全に保管し、刃を外からの圧力や衝撃から保護するようにしてください。シェービング刃が損傷している場合は、当社のウェブショップまたは最寄りのお客様サポートで、直ちに交換してください。
- フィリップスボディーグルーマーには、体毛の処理に最適な専用コームが付属しています。コームを取り外すには、コーム背面をゆっくり引っ張って外すか、背面を押し上げると全体が外れます。
取り付ける際は、コームをシェービング刃にはめ込みます。
トリマーやカッターのモデルによって、アタッチメントは異なります。詳細については取扱説明書を参照するか、当社までお問い合わせください。
- フィリップスマルチグルーマーには、簡単に脱着できるロータリーノーズエチケットカッターアタッチメントが付属しています。
- ノーズエチケットカッターアタッチメントを取り外すには、アタッチメントの背面に指を置いて押し上げ、ハンドルから外します。トリマーまたはアタッチメントの取り外しロゴが印字された箇所を押すと、アタッチメントを取り外せます。
- ノーズエチケットカッターアタッチメントを取り付けるには、アタッチメントの柄を前面のガイドスロットに挿入し、アタッチメントの背面をカチッと音がするまで押し込みます。
- 一部のフィリップスノーズエチケットカッターには、鼻毛トリマーだけでなく細部トリマーヘッドも付属しており、鼻毛トリマーと同様に簡単に着脱できます。
- 鼻毛トリマーまたは細部トリマーヘッドを取り外すには、製品のハンドルをしっかりと握り、アタッチメントを持って反時計回りに回し、ハンドルとヘッドに付いている「^」マークが並ぶようにします。それから、アタッチメントを引っ張って取り外します。
- 鼻毛トリマーまたはトリミングヘッドを取り付けるには、それぞれの「^」マークが並ぶようにハンドルの上に置きます。次に、本体とアタッチメントの「^」マークとライン「|」が揃う所まで時計回りに回して、アタッチメントを固定します。
-
フィリップスノーズエチケットカッターの一部のモデルには、眉毛コームと細部用コームも付属しています。
コームの種類は次のとおりです。
眉毛コーム
眉毛コーム S = トリミング後の長さ 3mm
眉毛コーム L = トリミング後の長さ 5mm
眉毛用コームを鼻毛トリミングヘッドにスライドさせて取り付けます（画像 1）。コームをヘッドの両側の溝にはめ込みます。
細部用コーム
細部用コーム M = トリミング後の長さ 3mm
細部用コーム L = トリミング後の長さ 5mm
細部用コームを細部トリマーヘッドの前面までスライドさせ、カチッという音がするまで背面を押し下げます（画像 2）。
