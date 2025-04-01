フィリップスグルーマーのマークの意味を教えてください。

フィリップス男性用グルーマーのライトおよびマークについて不明な点がある場合は、以下の回答をご覧ください。



充電インジケータ ほとんどのフィリップスヘアーカッターおよびトリマーには、充電が必要な状態か完全に充電されている状態かを示す充電インジケータおよびライトが備わっています。お持ちのデバイスに応じて、下の図に示すように、充電インジケータがさまざまな方法で表示されます。

一部のグルーマーには充電インジケータが備わっていないものがあります。その場合は、製品の充電器のライトが点灯するかどうかを確認してください。充電器を電源に接続すると、このライトが点灯します。これらの製品については、取扱説明書に記載されている推奨充電時間に従ってください。

ロック表示 一部のグルーマーには、携帯時に誤ってグルーマーがオンになるのを防ぐためのロック機能が付いているものがあります。



ロック機能をオンにするには、オン／オフボタンを約 3 秒間押し続けます。デバイスがロックされると、ロック機能マークが一時的に点滅します。この状態では、スイッチをオンにしようとしてもできません。代わりにロック機能マークが点滅して無効であることを知らせます。





ロック機能をオフにするには、もう一度電源ボタンを約 3 秒間押し続けます。ロック機能マークがまた一時的に点滅してから、グルーマーがオンになります。



一部の製品ではロック表示がありません。その場合でも、ロックのオンとオフの操作は表示付きの製品と同じです。ロック機能を有効または無効にするには、オン／オフボタンを約 3 秒間押し続けてください。



ターボモード 一部のフィリップスヘアーカッターおよびマルチグルーマーにはターボモードが備わっています。その場合、通常はヘアーカッターに T マークが付いています。ヘアーカッターのパワーがもう少し必要な場合は、このボタンを押します。これは量が非常に多い髪をトリミングする際に便利です。



静音モード 赤ちゃんのマークが印字されている製品の場合、静音モードをご利用いただけます。静音モードでは、お子様向けにやさしくトリミングすることが可能です。トリミング中に静音モードをオンにすると、トリマーの回転速度が遅くなり、音量を抑えてトリミングできます。



オイルリマインダー グルーマーに付いているオイルのしずくのマークが点滅している場合は、グルーマーにオイルを差す時期であることを知らせています。グルーマーは定期的に清掃し、付属のオイルまたはミシンオイルを差してください。

お使いのグルーマーによっては、他にも印字されているマークや点滅するマークがある場合があります。お使いのモデルの詳細については、取扱説明書をご覧いただくか、当社へお問い合わせください。



独自のコームが付いた最新のフィリップスヒゲトリマープレステージの使い方については、以下のビデオをご覧ください。シェーバーの機能はモデルによって異なることに注意してください。 Play Pause

電池入れのカバーを開く 一部のフィリップスグルーマーは乾電池で動作します。グルーマーの電池を取り扱う際は、手とグルーマーが濡れていないことを必ず確認してください。



電池入れはハンドルの内部にあります。電池を交換するには、以下の手順どおりにマークを合わせて電池入れを開けます。



1. 電池入れのカバーを取り外すには、右に回して「V」マークを「ロック解除」（Ʌ）マークに合わせます（図 4）。

2. 電池入れのカバーをハンドルから取り外します（図 5）。

3. 電池を電池入れに入れます（図 6）。電池のプラスとマイナスの向きが合っていることを確認してください。

4. 電池入れのカバーをハンドルに戻します（図 7）。

5. 電池入れのカバーを左に回して「V」マークを「ロック」（I）マークに合わせます（図 8）。

