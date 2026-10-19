フィリップスグルーマーで均一にトリミングできない

フィリップスグルーマーには、体毛やヒゲの処理に使用できる各種アタッチメントが付属しています。トリミングするエリアに応じて、適切なアタッチメントを使用してください。



一般的に、ヒゲは髪より固くなります。そのため、ヒゲ用アタッチメントは、ヒゲのトリミングのために設計され、テストされています。



また、通常、ヒゲ用トリマーの刃やコームは、ヘアーカッターの刃やコームよりサイズが小さくなっています。したがって、鼻の下などの小さなエリアも簡単に処理することができます。反対に、横幅のあるコームとカッター部はヘアーカット用の設計となっています。



このような理由により、均一にトリミングするためには、適切なアタッチメントを使用する必要があります。