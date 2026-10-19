フィリップスサポート
フィリップスグルーマーで均一にトリミングできない
グルーマーで均一にトリミングできない場合は、トラブルシューティングヒントをお試しください。
以下の順番どおりに手順を実行することをお勧めします。1 つの手順を終えるたびに問題が解決したかどうかを確認してから、次の手順に進んでください。また、問題の解決用に以下のビデオもご用意しています。
刃やトリミングコームをグルーマー本体に正しく取り付けることが重要です。アタッチメントが正しく取り付けられていないと、グルーマーが動作しなかったり、期待どおりの仕上がりにならないことがあります。
グルーマーを頭皮や肌に強く押しつけ過ぎると、設定が意図せず変わってしまったり、圧力が不均一になってしまうことがあります。これにより、カットが不揃いになるおそれがあります。
適切にトリミングを行うためには、グルーマーを肌に密着させ、優しく、ゆっくりと動かします。
きれいに仕上げるには、毛の流れに逆らうようにトリミングします。トリミングする際は、毛はさまざまな方向に向かって生えていることに注意してください。
そのため、均一にカットするには、上下左右さまざまな方向にグルーマーを動かす必要があります。
毛は濡らすと肌にくっついて、刃でとらえづらくなり、トリミングするのが難しくなります。そのため、毛が完全に乾いた状態でトリミングすることをおすすめします。
フィリップスグルーマーには、体毛やヒゲの処理に使用できる各種アタッチメントが付属しています。トリミングするエリアに応じて、適切なアタッチメントを使用してください。
一般的に、ヒゲは髪より固くなります。そのため、ヒゲ用アタッチメントは、ヒゲのトリミングのために設計され、テストされています。
また、通常、ヒゲ用トリマーの刃やコームは、ヘアーカッターの刃やコームよりサイズが小さくなっています。したがって、鼻の下などの小さなエリアも簡単に処理することができます。反対に、横幅のあるコームとカッター部はヘアーカット用の設計となっています。
このような理由により、均一にトリミングするためには、適切なアタッチメントを使用する必要があります。
すべてのヒゲトリマーが、非常に長いヒゲ（10 mm 以上）のグルーミングに最適化されているわけではないため、理想的な結果を得るには、何度か動かす必要があります。
どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、グルーマーの内部が損傷している可能性があります。グルーマーの修理または交換を依頼することをお勧めします。
このページの情報は次のモデルに適用されます： BT7670/15, BT5780/15, BT3620/15. その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください ›