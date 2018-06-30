歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

アダプティブクリーンブラシヘッドを取り付けてやさしくしっかりと洗浄し、手磨きの最大で 2 倍健康的な歯ぐきをつくりましょう。側面の柔らかいゴムが歯や歯ぐきの曲線に沿って柔軟に変形し、必要以上の圧力をかけません。ブラシが歯の間にしっかりと入り込むので、快適かつ効果的に歯を洗浄できます。