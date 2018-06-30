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  • 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション２本組

    HX9399/36

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

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    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション２本組

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    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 6 本付属
    • 舌磨きブラシ（2 本組）
    • 充電器用グラス
    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドなら、約 1 週間で歯を自然な白さに*

    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドなら、約 1 週間で歯を自然な白さに*

    ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは効果的にやさしく歯垢を取り除きます。密集した中央の着色汚れ除去ブラシが、わずか 7 日間でステインを最大 2 倍多く除去します。*

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    アダプティブクリーンブラシヘッドを取り付けてやさしくしっかりと洗浄し、手磨きの最大で 2 倍健康的な歯ぐきをつくりましょう。側面の柔らかいゴムが歯や歯ぐきの曲線に沿って柔軟に変形し、必要以上の圧力をかけません。ブラシが歯の間にしっかりと入り込むので、快適かつ効果的に歯を洗浄できます。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去

    密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去

    密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。

    音波水流でしっかりやさしく洗浄

    音波水流でしっかりやさしく洗浄

    パワフルな音波振動が歯磨き粉を泡立てて、歯垢と戦う泡を歯と歯ぐきの間の深いところまで届けることで、やさしく効果的に洗浄します。同時にやさしくかつ効果的な 62,000 回のブラシストロークを実現。わずか 2 分が手磨き 1 カ月分のブラッシングに相当します。

    アダプティブクリーンで最大 10 倍の歯垢を除去*

    アダプティブクリーンで最大 10 倍の歯垢を除去*

    アダプティブクリーンブラシヘッドは高い洗浄力を発揮します。歯に触れる表面積が最大 4 倍***で、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*することができます。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    収納に配慮した設計

    収納に配慮した設計

    バスルームにマッチする、スタイリッシュでスリムな充電用グラスをお使いください。歯を磨いたあとに口をすすぐグラスとしても使えます。1 度の満充電で 2 週間使用できます（一般的な使用回数の場合）。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間*
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      • ホワイト
      • ブラック

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 2 本
      ブラシヘッド
      • インターケアー レギュラー 1 本
      • ダイヤモンドクリーン（コンパクト）1 本
      • ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本
      • アダプティブクリーン レギュラー 2 本
      • センシティブ コンパクト 1 本
      充電器用グラス
      1 個
      舌磨きブラシ
      2

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

    Badge-D2C

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    • アダプティブクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） *** ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015年） ****クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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