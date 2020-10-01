HX9399/17
より自然に白く、健康な歯を保つ
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
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密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。 *¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
舌をしっかりと洗浄するには、舌のあらゆる場所に届かなくてはなりません。人間工学に基づく形状の舌磨きブラシは、快適に隅々まで洗浄できます。コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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