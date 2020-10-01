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    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション２本組

    HX9399/17

    より自然に白く、健康な歯を保つ

    優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

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    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション２本組

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    より自然に白く、健康な歯を保つ

    優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 8 本付属
    • グラスで充電
    • ディープクリーンモード搭載
    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。　*¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    舌のあらゆる部分に届きやすい

    舌のあらゆる部分に届きやすい

    舌をしっかりと洗浄するには、舌のあらゆる場所に届かなくてはなりません。人間工学に基づく形状の舌磨きブラシは、快適に隅々まで洗浄できます。コンパクトで柔軟なヘッドにより、口臭の原因となる汚れを奥まった部分や溝の間から簡単に除去できます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間*
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      • ブラック
      • ローズゴールド

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 2 本
      ブラシヘッド
      • C3 プレミアムクリーン 2 本
      • ホワイトプラス（レギュラー）1 本
      • ホワイトプラス（コンパクト）1 本
      • i インターケアー（レギュラー）1 本
      • センシティブ（レギュラー）1 本
      • 舌磨きブラシヘッド（2 本組）
      充電器用グラス
      1
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

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    • アダプティブクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） *** ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015年） ****クリーンモードの 2 分間のブラッシング 1 日 2 回 を基準とした場合 *****ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
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    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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