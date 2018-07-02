検索文字列

  • 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    HX9393/46

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    類似製品

    ダイヤモンドクリーン をすべて表示

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 3 本付属
    • 充電器用グラス
    • ディープクリーンモード搭載
    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    フィリップス ソニッケアーで舌をきれいに

    フィリップス ソニッケアーで舌をきれいに

    口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分 31,000 回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

    音波水流

    音波水流

    1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間*
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ローズゴールド

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • プレミアムクリーン 1 本
      • ホワイトプラス（コンパクト）1 本
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      充電器用グラス
      1 個

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ホワイト
      自然な白さへ
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） ***クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。