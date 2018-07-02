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歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
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ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
口臭の原因となる汚れをすばやく除去します。毎分 31,000 回の振動が、口臭の原因となる汚れを除去し、爽やかな息に導きます。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。
1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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