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歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
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歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。
ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。
クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
舌磨きブラシは、フィリップスソニッケアーハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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