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  • 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    HX9351/45

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

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    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 3 本付属
    • 充電器用グラス
    • ディープクリーンモード搭載
    歯垢をしっかり除去

    歯垢をしっかり除去

    ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。 歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

    自然な白い歯に

    自然な白い歯に

    密集した中央のステイン除去ブラシが、わずか 1 週間*¹でステインを落として自然な白い歯に導きます。　*¹ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    ディープクリーン、センシティブなど、5 つのモードから選べる

    クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

    ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

    舌磨きブラシは、フィリップスソニッケアーハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔に保てるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取り入れることができます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    ソニッケアーに慣れていただくためのイージースタート機能

    フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニアー）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間*
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ブラック

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • プレミアムクリーン 1 本
      • ホワイトプラス レギュラー（ホワイト）2 本
      • 舌磨きブラシヘッド 1 本
      充電器用グラス
      1 個

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ホワイト
      自然な白さへ
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

    Badge-D2C

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    • プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ホワイトプラスブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） ***クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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