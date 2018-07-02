検索文字列
W2c White Plus compact
ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド コンパクト
HX6073/67
W2 White Plus
ホワイトプラス（旧ダイヤモンドクリーン）ブラシヘッド レギュラー
HX6065/67
W2c White Plus Compact
HX6071/25
W2 Optimal White
HX6061/25
C3 Premium Clean
ソニッケアー プレミアムクリーン ブラシヘッド レギュラー
HX9045/96
HX9045/67
HX9043/96
HX9043/67
HX8072/00
HX6062/31
HX6064/01
HX6062/01
HX9044/05
HX9042/05
HX9045/31
HX9045/11
HX9045/01
HX9044/96
HX9044/67
HX9043/35
HX9043/31
HX9043/11
HX9043/01
HX9042/96
HX9042/67
HX9042/08
HX9041/08
HX8072/23
HX6078/01
HX6075/01
HX6073/01
HX6072/08
HX6072/02
HX6071/08
HX6068/01
HX6065/01
HX6063/35
HX6063/01
HX6062/67
HX6062/08
HX6062/06
HX6062/02
HX6061/08
フィリップスニュースレターを購読
ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。
* この項目は必須です
フィリップスの最新情報をメールでお届け
特別なオファーやキャンペーンのご案内
製品モニターのご案内
国を選択
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。