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Philips Sonicare DiamondClean
ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

HX9322/43
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HX9322/43 Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション
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最良のブラッシング効果を得るために、
替ブラシは3カ月で交換。

ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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