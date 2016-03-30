ヘッドを取り換えるだけで歯ブラシが舌磨きブラシに早変わり

舌磨きブラシヘッドでフィリップス ソニッケアー歯ブラシが音波式舌クリーナーに早変わり。すべての舌磨きブラシヘッドは、通常のブラシヘッドと同様にフィリップス ソニッケアー歯ブラシハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔を保つことができるこの革新的な舌磨きブラシヘッドは、すべてのフィリップス ソニッケアー着脱式歯ブラシハンドルと互換性があるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取りいれることができます。パワーアップバッテリーとエッセンスを除く、すべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシハンドルと互換性があります。