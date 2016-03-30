手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去
このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。
フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。
ソニッケアーのホワイトニングブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形で中程度の硬さの毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。フィリップスソニッケアー電動歯ブラシは、手磨きだけの場合よりも歯に自然な白さをもたらします。
1）充電グラス - フィリップスソニッケアー電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。
センシティブモード搭載フィリップス ソニッケアー歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄
フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。
磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。
2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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