ダブルクリーニングシステム：充電グラスと黒いトラベルケース

1）充電グラス - フィリップスソニッケアー電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。