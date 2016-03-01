フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。
手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去
フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。
表面にある200個以上のミクロの凹凸が、口臭の要因の一つである舌の汚れを効果的に除去します。また、マウスウォッシュと併用することで、スッキリとした爽快感を得ることができます。
舌磨きブラシヘッドでフィリップス ソニッケアー歯ブラシが音波式舌クリーナーに早変わり。すべての舌磨きブラシヘッドは、通常のブラシヘッドと同様にフィリップス ソニッケアー歯ブラシハンドルに差し込んで使用できます。使いやすく、交換して清潔を保つことができるこの革新的な舌磨きブラシヘッドは、すべてのフィリップス ソニッケアー着脱式歯ブラシハンドルと互換性があるため、舌の洗浄を毎日のお口のケア習慣に簡単に取りいれることができます。パワーアップバッテリーとエッセンスを除く、すべてのフィリップス ソニッケアー歯ブラシハンドルと互換性があります。
ソニッケアーのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか 1 週間で落とします。
このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。
1）充電グラス - フィリップスソニッケアー電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。
センシティブモード搭載フィリップス ソニッケアー歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄
フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容
洗浄性能
モード
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