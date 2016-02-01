240 本のミクロな毛先でしっかりやさしく洗浄

240 本のミクロな毛先を備えた舌磨きブラシは、舌の表面の柔らかい多孔質を洗浄するために独自に設計されています。ミクロな毛先が舌の溝にやさしく入り込み、蓄積した汚れを除去します。コンパクトな形状で舌の裏側まで簡単に快適クリーニング。マウスウォッシュとの併用で、さらなる効果が期待できます。