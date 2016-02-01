検索文字列

  • 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ** 歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    HX9307/08

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー ダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディション

    類似製品

    ダイヤモンドクリーン をすべて表示

    歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**

    優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニッケアー充電式電動歯ブラシ

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 2 本付属
    • 充電器用グラス、トラベルケース
    • ローズゴールドエディション
    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍*除去

    アダプティブクリーンブラシヘッドなら、手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 10 倍*除去できます。

    手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。

    手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。

    フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約 4 倍***、歯肉縁上や歯間の歯垢を最大 10 倍除去*。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。

    ソニッケアーの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ソニッケアーの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ソニッケアーのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか 1 週間で落とします。

    240 本のミクロな毛先でしっかりやさしく洗浄

    240 本のミクロな毛先でしっかりやさしく洗浄

    240 本のミクロな毛先を備えた舌磨きブラシは、舌の表面の柔らかい多孔質を洗浄するために独自に設計されています。ミクロな毛先が舌の溝にやさしく入り込み、蓄積した汚れを除去します。コンパクトな形状で舌の裏側まで簡単に快適クリーニング。マウスウォッシュとの併用で、さらなる効果が期待できます。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。 歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    2つの充電方法：充電グラスとトラベルケース

    2つの充電方法：充電グラスとトラベルケース

    1） 充電グラス - 付属のグラスに置くだけで充電可能。普通のグラスとして使用することもできます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。

    音波水流でお口を健康に

    音波水流でお口を健康に

    ソニッケアー ブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間*
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ローズゴールド

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ

    • 内容

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      • ダイヤモンドクリーン（コンパクト）1 本
      • アダプティブクリーン 1 本
      充電器用グラス
      1 個
      トラベルケース
      USB 充電トラベルケース
      舌磨きブラシ
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ホワイト
      自然な白さへ
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • アダプティブクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時／2010年Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります） *** ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015年） ****クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。