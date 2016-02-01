HX9306/08
歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
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アダプティブクリーンブラシヘッドなら、手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 10 倍*除去できます。
フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。
このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。
アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約 4 倍***、歯肉縁上や歯間の歯垢を最大 10 倍除去*。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。
ソニッケアーのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか 1 週間で落とします。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。 歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
ソニッケアー ブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
1）充電グラス - フィリップスソニッケアー電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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