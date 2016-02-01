HX9305/08
歯垢除去力最大10倍*、約1週間で自然な白い歯へ**
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン ディープクリーン エディションさらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
アダプティブクリーンブラシヘッドなら、手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 10 倍*除去できます。
フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。
このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。
アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約 4 倍***、歯肉縁上や歯間の歯垢を最大 10 倍除去*。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。
ソニッケアーのホワイトニングブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形で中程度の硬さの毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。フィリップスソニッケアー電動歯ブラシは、手磨きだけの場合よりも歯に自然な白さをもたらします。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。 歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。
1）充電グラス - フィリップスソニッケアー電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。 2）充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。