歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形します。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が約 4 倍***、歯肉縁上や歯間の歯垢を最大 10 倍除去*。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。