音波水流でお口を健康に

ソニッケアー ブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。