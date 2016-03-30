検索文字列

  • スタイリッシュなボディと高性能な機能 スタイリッシュなボディと高性能な機能 スタイリッシュなボディと高性能な機能

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー　ダイヤモンドクリーン

    HX9302/51

    スタイリッシュなボディと高性能な機能

    全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare DiamondClean ソニッケアー　ダイヤモンドクリーン

    類似製品

    ダイヤモンドクリーン をすべて表示

    スタイリッシュなボディと高性能な機能

    全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

    • 5 つのモード
    • ブラシヘッド 2 本付属
    • 限定モデル ブラック
    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 7 倍除去

    手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大 7 倍除去

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

    このフィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約 2 週間で健康な歯ぐきへ。

    手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。

    手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。

    フィリップスソニッケアー歯ブラシで、約 1 週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大 2 倍多く除去し、約 1 週間で歯に自然な白さをもたらします。

    ソニッケアーの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ソニッケアーの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド

    ソニッケアーのホワイトニングブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形で中程度の硬さの毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除きます。フィリップスソニッケアー電動歯ブラシは、手磨きだけの場合よりも歯に自然な白さをもたらします。

    センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

    センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

    センシティブモード搭載フィリップス ソニッケアー歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー歯ブラシで歯に自然な白さを

    フィリップス ソニッケアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

    カドペーサー機能搭載

    カドペーサー機能搭載

    磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    フィリップスソニッケアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ブラック

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 1 本
      ブラシヘッド
      ダイヤモンドクリーン レギュラー 2 本
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ホワイト
      自然な白さへ
      ポーランド語
      歯に光沢をあたえる
      センシティブ
      歯と歯ぐきにやさしい

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。