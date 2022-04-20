MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）
ヘアーカッター
すべてのシリーズ
Hairclipper series 3000 ヘアーカッター
お知らせ
製品に関する重要なお知らせ
販売終了
サポート
HC3400/15
ショップへ移動
ログイン／アカウントを作成
取扱説明書や自分に合ったサポートなどをすぐにご利用いただけます。そのうえ、すばやく簡単です。
ユーザーマニュアル
すべて (8)
フィリップスヘアーカッターで体の他の部位の毛をトリミングできますか？
フィリップスグルーマーは電源コンセントにつないで使用できますか？
フィリップスグルーマーのお手入れ方法
フィリップスグルーマーは水洗いできますか？
フィリップスグルーミング・ビューティ製品は旅行先で使用できますか？
フィリップスのグルーマー／トリマー／カッターの内部に白いグリースが付いているのはなぜですか？
フィリップスヘアーカッターやグルーマーで髪をカットする方法
フィリップスグルーマーのアタッチメントを取り付ける／取り外す方法
フィリップスヒゲトリマー／シェーバーがオンにならない
フィリップスのグルーマー、トリマー、ヘアーカッターが充電されない
フィリップスグルーマーで均一にトリミングできない
フィリップスヘアーグルーマー／カッターから異音がする
保証条件を確認して製品の交換または保証を開始
保証
当社製品の保証規定
フィリップスにお問い合わせ
喜んでサポートさせていただきます