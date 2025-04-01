フィリップスヘアーカッターは、自分の髪はもちろん、友人や家族の髪をカットするのに最適です。この記事では、ご自分の髪をカットする手順と実践的なアドバイスをご提供します。
注：一部のフィリップスマルチグルーマーには、頭髪をカットするためのアタッチメントが付属しています。この記事の情報はマルチグルーマーにも該当しますが、お使いの製品に合うようにアドバイスを調整する必要がある場合もあります。
Article Published Date : 2025 年 6 月 23 日
フィリップスヘアーカッターは、自分の髪はもちろん、友人や家族の髪をカットするのに最適です。この記事では、ご自分の髪をカットする手順と実践的なアドバイスをご提供します。
注：一部のフィリップスマルチグルーマーには、頭髪をカットするためのアタッチメントが付属しています。この記事の情報はマルチグルーマーにも該当しますが、お使いの製品に合うようにアドバイスを調整する必要がある場合もあります。
カッター部は、フィリップスグルーマーの主要部品で、短く鋭利な刃を備えており、すばやくすっきりとトリミングできます。
髪を非常に短く（約 0.5 mm）トリミングする場合や首やもみあげを整える場合は、トリミングコームを付けず、トリマーを直角に当ててください。
コームを付けずにトリミングする場合は、以下の点にご注意ください。
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