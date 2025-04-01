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フィリップスヘアーカッターやグルーマーで髪をカットする方法

に公開 2025 年 6 月 23 日

フィリップスヘアーカッターは、自分の髪はもちろん、友人や家族の髪をカットするのに最適です。この記事では、ご自分の髪をカットする手順と実践的なアドバイスをご提供します。

：一部のフィリップスマルチグルーマーには、頭髪をカットするためのアタッチメントが付属しています。この記事の情報はマルチグルーマーにも該当しますが、お使いの製品に合うようにアドバイスを調整する必要がある場合もあります。

使用前

カットを始める前に、必要なものが揃っていることを確認してください。フィリップスヘアーカッターまたはヘアーカット用アタッチメントを取り付けたマルチグルーマー、鏡、トリミング中に首や肩を覆うためのケープまたはタオルが必要です。

毛は濡れると肌にくっついて、刃でとらえづらくなり、トリミングするのが難しくなります。そのため、毛が完全に乾いた状態でトリミングすることをおすすめします。

髪は自然に生えている方向にとかします。 

他の方の髪をカットする場合は、その方の頭が自分の胸の高さになるようにしてください。こうすることで、頭全体がよく見え、どの部分にも手が届きやすくなります。

注：ヒゲトリマーは、ヒゲのトリミング専用です。頭など他の部位には使用しないでください。期待どおりの結果を得られないだけでなく、肌を傷める恐れがあります。

使用手順

1.    カッターハンドルに適切なコームを取り付けます。アタッチメントが正しく取り付けられていないと、グルーマーが動作しなかったり、期待どおりの仕上がりにならないことがあります。

2.    希望の長さ設定にセットします。セットするには長さ設定ホイールを回すか、適切なクリックオンコームを取り付けます。長めの設定から始めて、製品に慣れてきたら徐々に設定を短くして好みの長さになるようにしてください。

3.    製品の電源を入れます。

4.    毛の生えている方向に対して軽く押しつけながら、そっと確実に製品を動かします。仕上がり均一になるように、コームの平らな部分が常に肌に当たるようにしてください。

5.    グルーマーを頭皮または肌に強く押し付けないでください。設定を誤って変更してしまうと、仕上がりが均一でなくなる可能性があります。

髪を非常に短く（約 0.5 mm）トリミングする場合や首やもみあげを整える場合は、トリミングコームを付けず、トリマーを直角に当ててください。毛の流れに逆らうように規則正しくグルーマーを動かしてください。頑固な毛を取り除くには、刃をさまざまな方向に動かしてみてください。コームを付けずにトリミングするときは、カッティングユニットに触れる毛がすべてカットされますのでご注意ください。 

6.    カットされた毛はヘアチャンバーとコームに集められます。トリミングの合間に適宜、集まった毛を揺すってください。トリミングが終わったら、電源をオフにして、製品、コーム、ヘアチャンバーを掃除します。使用後は必ずお手入れしてください。.
フィリップヘアーカッターの使用方法

子供のヘアーカット

フィリップスヘアーカッターにはお子様向けの製品もあります。お子様向けの製品も大人向けのヘアーカッター同様の使用手順でお使いいただけますが、いくつか注意点があります。
  • 安全にお使いいただくために、キッズヘアーカッターは必ずコームを付けてお使いいただくことをお勧めします。 
  • また、ヘアーカッターのお手入れの最後に刃に油を一滴差してください。 
フィリップキッズヘアーカッターの使用方法

バズカットのビデオチュートリアル

ご自宅でフィリップスヘアーカッターを使用してバズカットする方法をビデオチュートリアルでご確認ください。 
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クルーカットのビデオチュートリアル

ご自宅でフィリップスヘアーカッターを使用してクルーカットする方法をビデオチュートリアルでご確認ください。 
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注：コームなしでトリミングする

カッター部は、フィリップスグルーマーの主要部品で、短く鋭利な刃を備えており、すばやくすっきりとトリミングできます。 

髪を非常に短く（約 0.5 mm）トリミングする場合や首やもみあげを整える場合は、トリミングコームを付けず、トリマーを直角に当ててください。

コームを付けずにトリミングする場合は、以下の点にご注意ください。

  • 刃のエッジに注意してください。
  • カッティングユニットに触れた毛はすべてカットされます。
  • 毛の流れに逆らうように規則正しく、やさしい力加減でグルーマーを動かしてください。 

よくある質問

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