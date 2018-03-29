検索文字列

IQon Elite Spectral CT / IQon Spectral CT

－すべての人にスペクトラルイメージングを－

スペックが近い製品を検索

IQon Spectral CTは2層検出器を搭載したマルチスライスCTです。 このCTによるスペクトラルイメージングは、連続X線を分光することにより得られる入射X線のマルチエナジーとそれに伴う物質の相互作用を利用しており、従来CT画像（Conventional HU）と各種スペクトラル画像による複合的な画像解析結果や新たな物質情報を、すべての検査において得ることが可能です。IQon Spectral CTは従来のDual Energy CTの課題を克服し、検査時間の延長や患者被ばくの増加をおさえ、撮影条件の制限やワークフローの変更を伴うことなく、スペクトラルイメージングと従来のCT画像が一度の撮影で得られる、新しいCT検査への提案です。

お問い合わせ
特長
二層検出器 NanoPanel Prism
二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。

二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism
NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。
詳細情報
二層検出器 NanoPanel Prism
二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。
詳細情報
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。
Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。
詳細情報
Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。
IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。
  • 二層検出器 NanoPanel Prism
  • レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
  • Spectral WorkFlow
  • IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境
全機能を見る
二層検出器 NanoPanel Prism
二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。

二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism
NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。
詳細情報
二層検出器 NanoPanel Prism
二層検出器 NanoPanel Prism

二層検出器 NanoPanel Prism

NanoPanel Prismはシンチレータを2層構造とし、連続X線エネルギーを高低2種類のエネルギーとして分光する検出器システムです。NanoPanel Prismを搭載したIQon Spectral CTでは、すべての検査でスペクトラルイメージングを利用することが可能です。
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。
詳細情報
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

レトロスペクティブスペクトラル画像再構成

Philips IQon Spectral CT は検査終了後に必要なスペクトラルデータを取り出すことができるレトロスペクティブスペクトラル画像再構成が可能です。また、日常の検査のために培われた先進技術をも搭載しているマルチスライスCTです。ハイブリッド逐次近似応⽤画像再構成iDose⁴、体内⾦属アーチファクト低減画像再構成 O-MAR、システムモデル逐次近似画像再構成IMR PlatinumをiPatient ワークフローとともに標準搭載しています。
Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。
詳細情報
Spectral WorkFlow
Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlow

Spectral WorkFlowはこれまでのワークフローに変更を加えることなく、スペクトラルイメージングを可能にする検査環境を提供します。操作環境は従来と同じiPatient インターフェースで、AECや各種Boost 機能も同様に使用可能、追加の撮影や判断に迷う必要もありません。プロスペクティブにもレトロスペクティブにも得られるスペクトラルイメージングは、臨床にも研究にも貢献します。
IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。

IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境

IQon Spectral CTはシームレスなスペクトラルCT画像解析環境を持っています。マルチモダリティ画像解析ワークステーションIntelliSpace Portal をベースとしたエンタープライズな拡張性により、プラグインを使⽤したPACS連携や、専⽤クライアントソフトウェアによる汎⽤Windows PCクライアントワークステーション上での解析を滞りなく実⾏できます。現在稼働中のシステムとの連携やスタンドアローンまで、さまざまな運⽤スタイルに対応可能です。
*

連絡先

* この項目は必須です。

*
*
*
*
*
*
*
*
*

連絡内容の詳細をお知らせいただくことにより、より適確な情報をお知らせいたします。

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

どういう意味ですか？

Final CEE consent

IQon Elite Spectral CT

 

Enhanced Spectral throughput

HyperSight  Elite Spectral Reconstructor
  画像処理能力を大幅に向上し、日常検査の全てでスペクトラルイメージングを効果的にご使用いただくためのハードウェア

 

 

Enhanced Diagnostic Certainty

- Calcium Suppression
  カルシウム抑制画像をスペクトラルリザルトに追加。骨挫傷の診断における骨髄浮腫の可視化画像

 

- Electron density
  電子密度画像をスペクトラルリザルトに追加。スペクトラルデータを使用して直接計算することで被写体の体格やアーチファクトによる影響を抑えた電子密度画像。

record1
record2
record3

Spectral CT Learning Center (Global サイトへジャンプします）

No longer do you have to choose between viewing anatomical structures and identifying material composition. Philips IQon, the world's first spectral detector-based CT, lets you do both with in-depth spectral information on demand and retrospective analysis, at low-dose.

 

  • Find out how Philips Spectral CT technology works
  • Learn more about the key features of the IQon Spectral CT
  • Scroll through the body to see the difference between traditional and IQon Spectral CT
 
※ここからはGlobalサイトへジャンプします

IQon Spectral CTはデュアルエナジーCTが抱えていた制限を排除し、安全に妥協の必要がないスペクトラルCT検査を行うことが可能です。二重の被ばく、撮影間の動きによる影響、時間的なずれ、位置ずれがありません。コンベンショナルな120kVp 画像と時相及び位置情報が完全に一致するスペクトラル画像により、画像比較やボリューム演算を高いレベルでの運用が期待できます。

ユーザーの声  

 

“I think this is going to change the way we practice radiology.”

 

Professor Jacob Sosna,

President of the Israeli Radiology Society

Chairman, Department of Radiology

Hadassah Hebrew University Medical Center

お問い合わせ

 

製品についてのご質問や、見積り、デモのご依頼等のお問い合わせは、以下のお問い合わせボタンからお願いします。

*

連絡先

* この項目は必須です。

*
*
*
*
*
*
*
*
*

連絡内容の詳細をお知らせいただくことにより、より適確な情報をお知らせいたします。

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

どういう意味ですか？

Final CEE consent

関連リンク・資料（英文）

Related Links
 

Philips Learning Center - CT education

 

Philips CT website

Documents
 

IQon product brochure

 

IQon Detector Technology white paper

 

IQon Color Quantification white paper

 

IQon Workflow white paper

 

IQon Frost & Sullivan Award Paper

 

iPatient Dose Modulation white paper

 

Iterative Model Reconstruction white paper

The clinical impact of calcium-suppressed images generated from IQon Spectral CT

 

Utility of IQon Spectral CT in cardiac imaging

 

Neuro image quality improvements using Spectral Detector CT (SDCT)

 

CT Carotid Artery Angiography

 

Pulmonary embolism and the clinical utility of the IQon Spectral CT

 

IQon Spectral CT: CT pulmonary artery angiography with Spectral assessment

 

Enhance diagnostic capabilities through more complete assessment with IQon Spectral CT

販売名：IQon スペクトラルCT

医療機器認証番号：228ABBZX00033000

設置管理医療機器／特定保守管理医療機器

管理医療機器

ドキュメント

カタログ (7)

カタログ

カタログ (7)

カタログ

すべてのドキュメントを見る

カタログ (7)

カタログ

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

これより外部のサイトに移動します。ここからのサイトはお客様へのサービスを提供しますが、それらの情報について弊社は連携や承認、内容を保証するものではございません。

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。

あなたは医療従事者ですか？
はい いいえ

ご注意：

このホームページは、当社の医療機器に関する情報を、医療従事者の方へご提供することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんので、あらかじめご了承ください。