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IQon Spectral CTは2層検出器を搭載したマルチスライスCTです。 このCTによるスペクトラルイメージングは、連続X線を分光することにより得られる入射X線のマルチエナジーとそれに伴う物質の相互作用を利用しており、従来CT画像（Conventional HU）と各種スペクトラル画像による複合的な画像解析結果や新たな物質情報を、すべての検査において得ることが可能です。IQon Spectral CTは従来のDual Energy CTの課題を克服し、検査時間の延長や患者被ばくの増加をおさえ、撮影条件の制限やワークフローの変更を伴うことなく、スペクトラルイメージングと従来のCT画像が一度の撮影で得られる、新しいCT検査への提案です。
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二層検出器 NanoPanel Prism
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レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
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Spectral WorkFlow
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IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境
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二層検出器 NanoPanel Prism
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レトロスペクティブスペクトラル画像再構成
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Spectral WorkFlow
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IntelliSpace Portal スペクトラル解析環境
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Enhanced Spectral throughput - Enhanced Diagnostic Certainty - Calcium Suppression - Electron density
画像処理能力を大幅に向上し、日常検査の全てでスペクトラルイメージングを効果的にご使用いただくためのハードウェア
カルシウム抑制画像をスペクトラルリザルトに追加。骨挫傷の診断における骨髄浮腫の可視化画像
電子密度画像をスペクトラルリザルトに追加。スペクトラルデータを使用して直接計算することで被写体の体格やアーチファクトによる影響を抑えた電子密度画像。
Enhanced Spectral throughput
-
Enhanced Diagnostic Certainty
- Calcium Suppression
- Electron density
IQon Spectral CTはデュアルエナジーCTが抱えていた制限を排除し、安全に妥協の必要がないスペクトラルCT検査を行うことが可能です。二重の被ばく、撮影間の動きによる影響、時間的なずれ、位置ずれがありません。コンベンショナルな120kVp 画像と時相及び位置情報が完全に一致するスペクトラル画像により、画像比較やボリューム演算を高いレベルでの運用が期待できます。
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The clinical impact of calcium-suppressed images generated from IQon Spectral CT Pulmonary embolism and the clinical utility of the IQon Spectral CT IQon Spectral CT: CT pulmonary artery angiography with Enhance diagnostic capabilities through
The clinical impact of calcium-suppressed images generated from IQon Spectral CT
Pulmonary embolism and the clinical utility of the IQon Spectral CT
IQon Spectral CT: CT pulmonary artery angiography with
Enhance diagnostic capabilities through
販売名：IQon スペクトラルCT 医療機器認証番号：228ABBZX00033000 設置管理医療機器／特定保守管理医療機器 管理医療機器
販売名：IQon スペクトラルCT
医療機器認証番号：228ABBZX00033000
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