優れた臨床対応能力

トップレベルの高画質を低線量撮影とともに得ること可能にする当社プレミアムCTに導入され、実績ある技術であるiDose⁴を搭載しています．高い検査ニーズに応えるためアーチファクト抑制および低線量撮影時の空間分解能の向上など画質をカスタマイズすることができます*。さらにCTにおける最大の継続的なコストであるＸ線管球の交換頻度の軽減にも寄与しています。