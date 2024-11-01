Access CT
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初めてCT装置を導入する場合や地域の医療ニーズへの対応力を高める場合であっても、Philips Access CT は臨床的領域から経済的価値、サポートやサービスにいたるまで、CT装置に求められるあらゆる要素を提供します。
特長
- 優れた臨床対応能力
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優れた臨床対応能力
トップレベルの高画質を低線量撮影とともに得ること可能にする当社プレミアムCTに導入され、実績ある技術であるiDose⁴を搭載しています．高い検査ニーズに応えるためアーチファクト抑制および低線量撮影時の空間分解能の向上など画質をカスタマイズすることができます*。さらにCTにおける最大の継続的なコストであるＸ線管球の交換頻度の軽減にも寄与しています。
優れた臨床対応能力
トップレベルの高画質を低線量撮影とともに得ること可能にする当社プレミアムCTに導入され、実績ある技術であるiDose⁴を搭載しています．高い検査ニーズに応えるためアーチファクト抑制および低線量撮影時の空間分解能の向上など画質をカスタマイズすることができます*。さらにCTにおける最大の継続的なコストであるＸ線管球の交換頻度の軽減にも寄与しています。
トップレベルの高画質を低線量撮影とともに得ること可能にする当社プレミアムCTに導入され、実績ある技術であるiDose⁴を搭載しています．高い検査ニーズに応えるためアーチファクト抑制および低線量撮影時の空間分解能の向上など画質をカスタマイズすることができます*。さらにCTにおける最大の継続的なコストであるＸ線管球の交換頻度の軽減にも寄与しています。
- 細部をより鮮明にする先進機能
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細部をより鮮明にする先進機能
体内金属からのアーチファクトを軽減するMARは金属周辺部位の視覚化をサポートします。高精細1024マトリックス画像は高い空間分解能により細部表現を高め，小さな病変の検出力を発揮します。
細部をより鮮明にする先進機能
体内金属からのアーチファクトを軽減するMARは金属周辺部位の視覚化をサポートします。高精細1024マトリックス画像は高い空間分解能により細部表現を高め，小さな病変の検出力を発揮します。
体内金属からのアーチファクトを軽減するMARは金属周辺部位の視覚化をサポートします。高精細1024マトリックス画像は高い空間分解能により細部表現を高め，小さな病変の検出力を発揮します。
- 小柄な患者にも対応 した撮影電圧
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小柄な患者にも対応 した撮影電圧
汎用性の高いシステムでありながら80kVと比較して最大20%撮影線量を削減できる70kV低電圧撮影が可能です。小柄な患者への低線量撮影や放射線感受性の高い臓器への配慮に使用でき、CT検査における患者ケアを新たなレベルに引き上げます。
小柄な患者にも対応 した撮影電圧
汎用性の高いシステムでありながら80kVと比較して最大20%撮影線量を削減できる70kV低電圧撮影が可能です。小柄な患者への低線量撮影や放射線感受性の高い臓器への配慮に使用でき、CT検査における患者ケアを新たなレベルに引き上げます。
汎用性の高いシステムでありながら80kVと比較して最大20%撮影線量を削減できる70kV低電圧撮影が可能です。小柄な患者への低線量撮影や放射線感受性の高い臓器への配慮に使用でき、CT検査における患者ケアを新たなレベルに引き上げます。
- 即座な検査運用開始と安定性
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即座な検査運用開始と安定性
自動化ツールを備えたユーザーインターフェースiFlowは操作者のトレーニングも簡素化でき、患者のスキャンを迅速に開始できます。シンプルで効率的なワークフローはトレーニング期間の短縮と高いスループットを維持を両立し、CT検査の質を高めます。
即座な検査運用開始と安定性
自動化ツールを備えたユーザーインターフェースiFlowは操作者のトレーニングも簡素化でき、患者のスキャンを迅速に開始できます。シンプルで効率的なワークフローはトレーニング期間の短縮と高いスループットを維持を両立し、CT検査の質を高めます。
自動化ツールを備えたユーザーインターフェースiFlowは操作者のトレーニングも簡素化でき、患者のスキャンを迅速に開始できます。シンプルで効率的なワークフローはトレーニング期間の短縮と高いスループットを維持を両立し、CT検査の質を高めます。
- 24時間対応の確かなモニタリング
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24時間対応の確かなモニタリング
連続で行われる装置モニタリングが日常業務に影響しかねない問題を解決するため、装置管理の負担を軽減し患者のケアに集中できます．また、自社の統計で初回の修理率74%を持つ当社のリモートサービスは問題が発生したとしても短時間に性能を回復して迅速な検査再開を目指します。
24時間対応の確かなモニタリング
連続で行われる装置モニタリングが日常業務に影響しかねない問題を解決するため、装置管理の負担を軽減し患者のケアに集中できます．また、自社の統計で初回の修理率74%を持つ当社のリモートサービスは問題が発生したとしても短時間に性能を回復して迅速な検査再開を目指します。
連続で行われる装置モニタリングが日常業務に影響しかねない問題を解決するため、装置管理の負担を軽減し患者のケアに集中できます．また、自社の統計で初回の修理率74%を持つ当社のリモートサービスは問題が発生したとしても短時間に性能を回復して迅速な検査再開を目指します。
- 優れた臨床対応能力
- 細部をより鮮明にする先進機能
- 小柄な患者にも対応 した撮影電圧
- 即座な検査運用開始と安定性
販売名：Access CT 装置
医療機器認証番号：230AFBZX00081000
設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
管理医療機器
- * 画質の向上はファントム検査で測定された空間分解能の改善、またはノイズの低減、あるいはその両方によって定義されます。
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