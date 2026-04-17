Spectral CT 7500

驚くほどシンプル

スペクトラルディテクタCTは驚くほどシンプルで、高速スキャンと高速再構成が可能です。これにより診断や治療までの時間を短縮することができます。この速さはどのような環境でも価値がありますが、切迫した状況下でCTが第一選択の画像診断機器である救急医療では極めて重要です。