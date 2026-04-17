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Spectral CT 7500
Spectral CT 7500
スペクトラルディテクタCTスキャナ
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Spectral CT 7500
スペクトラルディテクタCTスキャナ
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Philips Spectral CT 7500はスペクトラル情報を常時使用できます。追加作業無しにスペクトラル情報が使用できるため、確信度の高い診断を可能にします。Spectral CT 7500はディテクターベースのスペクトラルCTです。このため、画質、線量、ワークフローに関して最適なパフォーマンスが期待できます。テクノロジー、高度なツール、サポートを組み合わせることで、スペクトラル体験を最大限に活用できます。
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特殊なプロトコルを必要とせず、常に有効で使用可能なスペクトラル
肥満患者から小児患者まで全ての患者にスペクトラルによる心臓画像
不完全な診断によるフォローアップスキャンが26%減少1
特長
ディテクタベースのスペクトラルCT
Spectral CT 7500はディテクターベースのスペクトラルCTです。このため、画質、線量、ワークフローに関して最適なパフォーマンスを期待できます。テクノロジー、高度なツール、サポートが組み合わさり、特殊なプロトコルを必要とせず、しかも妥協することなく、スペクトラル体験を最大限に活用できます。スピード、パワー、FOVを犠牲にすることなく、低線量の高速スキャンを実現します。
常に有効と言う確実性
スペクトラルディテクタCTは常に有効になっているため、放射線被ばく線量が増加することなく、ルーチンのスペクトラルイメージングを確実に行うことができます。これらの作業はiPatientワークフローにシームレスに統合されています。いつも通りの1回のスキャンで、必要な時にいつでも豊富なスペクトラルイメージングを使用可能です。
驚くほどシンプル
スペクトラルディテクタCTは驚くほどシンプルで、高速スキャンと高速再構成が可能です。これにより診断や治療までの時間を短縮することができます。この速さはどのような環境でも価値がありますが、切迫した状況下でCTが第一選択の画像診断機器である救急医療では極めて重要です。
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仕様
一般
ジェネレータの出力
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スライス数
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撮影範囲
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回転速度
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最大撮影範囲（軸位断）
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ボアのサイズ
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標準の再構成速度
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スペクトラルの再構成速度
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スペクトラルの時間分解能
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kVpステーション
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