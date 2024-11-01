金属アーチファクト抑制アルゴリズム O-MAR

逐次近似再構成を応用した金属のアーチファクトを抑制する新しい画像再構成「O-MAR」はCT検査における整形インプラントの悩みを軽減します。画像再構成技術であるため、スキャン前のプロトコル設定はもちろん、生データさえあればレトロスペクティブにも再構成の適用が可能です。金属アーチファクトはX線が金属を透過する際のビームハードニングが主となって引き起こす現象で、黒いストリーク状のアーチファクトを発生させます。これが実際の検査では臓器の描出を妨げ、診断の大きな障害となってきました。O-MARは特殊な撮影も特殊な画像処理も一切不要で、通常の検査においてはO-MAR画像再構成を選択するだけで金属アーチファクトが低減された画像を描出することを目指します。