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CT装置運用の最も大きな課題であるＸ線管球コストについての心配が必要なくなったとしたら、あるいは常にCT装置を最新の状態に保てるとしたら、また検査の要求が高度になった場合のアップグレードが可能であったらいかがでしょうか。フィリップスはお客様が必要とする市場競争力の維持、高度に維持されるべき患者ケアのあり方に取り組みつつ運用コストを管理するための方法を提案可能です。