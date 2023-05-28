音楽も通話も、一日中大活躍
このノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレスイヤピースは、優れた音質を提供し、風切り音を低減。お気に入りの曲に没頭したり、クリアな音声で通話を楽しめます。ポケットに収まる充電ケースが付属しており、一日中いつでも使えます。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
音楽も通話も、一日中大活躍
- 自然なサウンド
- ノイズキャンセリング
- 外出先での通話がよりクリアに
- Bluetooth LE Audio*
どんな状況でも音楽を楽しめる。ノイズキャンセリング
ノイズキャンセリング機能が風などの外部雑音を低減するため、音楽や通話に集中できます。自動設定にしておくか、フィリップスヘッドホンアプリで調整することができます。周囲の音を確認したい場合は、イヤピースをタップするとアウェアネスモードが起動します。
外出先での通話がよりクリアに。ノイズではなく、声をしっかり相手に届けます
通話の際は、専用のマイクが音声を拾う一方で、AI アルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。相手には、往来の音や隣にいる人たちのおしゃべりではなく、通話音声がきちんと届きます。
接続性と音質が向上。次世代 Bluetooth*
このイヤピースは Bluetooth LE Audio と LC3 コーデック* をサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。音楽のストリーミング中や市街地で電話を受ける際にも音が切れず、映画の視聴やゲームでも遅延は事実上発生しません。
温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド
音楽からポッドキャストまで、お気に入りのものを聴いてみてください。この完全ワイヤレスイヤピースは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径の 10 mm ドライバを搭載。何を聴いても、低音の効いた温かみのある自然なサウンドをお楽しみいただけます。
いつでも準備万端。ポケットサイズの充電ケースとモノモード
コンパクトな充電ケースをポケットに入れておけば、いつでも好きな時にイヤピースを使用できます。未使用時はケースに収納したまま充電可能。モノモードでは、どちらか一方のイヤピースを充電しながら、もう一方のイヤピースを使用できます。
マルチポイント接続とタッチコントロール
イヤピースストークのタッチコントロールであらゆる操作が簡単になります。マルチポイント機能により、2 台の Bluetooth デバイス（iOS または Android）に同時接続可能。Google Fast Pair 使用すれば、1 回タップするだけで互換性のある Android デバイスとペアリングできます。
IPX4 防滴、防汗仕様
空模様を気にする必要はありません。このイヤピースは IPX4 規格により防滴仕様となっているため、多少の雨でも安心です。軽いワークアウト中や特別に暑い日に装着する場合でも、少しくらいの汗ならまったく問題なしです。
ケースの使用で、最長 21 時間の再生が可能
充電ケースを使用することで、フル充電からの 7 時間の連続再生に 14 時間の再生時間をプラスできます。イヤピースをケースに戻すと、2 時間でフル充電できます。15 分の急速充電なら、1 時間の再生延長が可能です。ケースは USB-C 経由で充電できます。
フィリップスヘッドホンアプリ。ノイズキャンセリングなどの機能を制御
フィリップスヘッドホンアプリを使って、ノイズキャンセリングのカスタマイズ、風切り音の自動低減機能のオフ、アウェアネスモード使用中の透過レベルの調整を行えます。イコライザーでサウンドを微調整でき、アプリ経由でヘッドホンのソフトウェアを常に最新に保つことも可能です。
ぴったり快適なインイヤーフィット
快適なソフトタイプのシリコン製イヤーチップカバーは交換可能。外耳道にしっかりフィットするので、優れた密閉性を実現し、周囲のノイズが抑えられます。さらにストークにより、イヤピースの着脱も簡単に。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
10 mm
- Impedance
-
32 Ω
- Maximum power input
-
5 mW
- Sensitivity
-
95 dB（1k Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.3
- ワイヤレス
-
有
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- マルチポイント接続
-
有
- サポートされているコーデック
-
SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ
-
Bluetooth
-
外箱
- Length
-
29.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
25.5
cm
- Gross weight
-
3.83
kg
- Height
-
27.7
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13160 3
- Nett weight
-
1.584
kg
- 風袋重量
-
2.246
kg
-
利便性
- 耐水性
-
IPX4
- フィリップスヘッドホンアプリ対応
-
有
- Google Fast Pair
-
有
- TWS のモノモード
-
有
- ファームウェア更新
-
有
- Type of controls
-
タッチ
-
内箱
- 長さ
-
13.7
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
11.7
cm
- 高さ
-
11.9
cm
- 本体重量
-
0.198
kg
- 総重量
-
0.41
kg
- 風袋重量
-
0.212
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13160 0
-
電源
- 電池の数
-
3 個
- 音楽再生時間
-
7 + 14
時間
- 充電時間
-
2
時間
- 高速充電時間
-
15 mins for 1 hr
- バッテリーの種類（充電ケース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類（イヤピース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量（合計）
-
11.5
g
- バッテリー容量（ケース）
-
400
mAh
- バッテリー容量（イヤピース）
-
55
mAh
-
パッケージ寸法
- Height
-
13
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
11
cm
- Depth
-
4.2
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 13160 6
- Gross weight
-
0.113
kg
- Nett weight
-
0.066
kg
- 風袋重量
-
0.047
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- Eartips
-
3 組（S／M／L）
- 充電ケース
-
有
- 充電ケーブル
-
USB-C ケーブル、200 mm
-
デザイン
- 色
-
ブラック
- Ear coupling material
-
シリコン
- Ear fitting
-
インイヤー
- In-ear fitting type
-
シリコン製イヤーチップ
-
通信
- 通話用マイク
-
an AI mic
- 風切り音を低減
-
有
-
質量／寸法
- 充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
6.28 x 2.81 x 3.54
cm
- イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
2.52 x 2.14 x 2.55
cm
- 総重量
-
0.045
kg
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20310 5
-
ANC 機能
- ANC テクノロジー
-
ハイブリッド
- アウェアネスモード
-
有
- ANC（アクティブノイズキャンセリング）
-
有
- 自動風切り音キャンセリング
-
有
-
音声アシスタント
- 音声アシスタント対応
-
- 音声アシスタントの起動
-
手動
- 音声アシスタントのサポート
-
有
- ソフトウェア更新が必要です。最新バージョンが利用可能になると、フィリップスヘッドホンアプリによって通知されます。
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