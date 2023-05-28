接続性と音質が向上。次世代 Bluetooth*

このイヤピースは Bluetooth LE Audio と LC3 コーデック* をサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。音楽のストリーミング中や市街地で電話を受ける際にも音が切れず、映画の視聴やゲームでも遅延は事実上発生しません。