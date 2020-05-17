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    2000 series インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン

    TAT2205RD/00

    いつでもどこにでも携帯

    スリムフィットジーンズのポケットにも収まるコンパクトな充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホンが登場。高音質のサウンドと最大 12 時間の再生を実現する、防滴、防汗仕様のインイヤーヘッドホンです。

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    タイプ:

    この商品は販売を終了しました

    2000 series インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン

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    • 6mm ドライバー／クローズドバック
    • Bluetooth®

    IPX4 防滴、防汗仕様

    コンパクトを極めた小型充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぐ防滴仕様で製造されており、少しぐらいの汗や雨に濡れても安心です。

    最大 12 時間の再生が可能な超小型充電ケース

    ポケットに充電ケースを入れて出掛ければ、外出先でヘッドホンに充電できます。1 回の充電で最大 4 時間の再生が可能。充電ケースをフル充電しておけば、外出先でヘッドホンに複数回充電することでプラス 8 時間の再生が可能になります。15 分の短時間充電では 1 時間の再生が可能。充電ケースは USB-C ケーブルを使って 2 時間でフル充電できます。

    ぴったり快適にフィット

    高音質のサウンドを再生する 6 mm ネオジウムドライバーと、使い勝手の良い軽量なデザインにより、快適に音楽を楽しむことができます。交換可能なソフトタイプのイヤーチップカバーは、耳に優しくフィットします。

    イヤーピースのスイッチで音楽や通話をコントロール

    各イヤーピースにはボタンが付いていて、音声を簡単にコントロールできます。トラックのスキップや一時停止、着信の応答や拒否などができます。

    スマートフォンの音声アシスタントを簡単に起動

    スマートフォンに触れなくても、スマートフォンの音声アシスタントを起動して、音楽の再生、道順の検索、情報のチェックなどを頼むことができます。

    スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出

    イヤホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。

    内蔵マイクで音楽から通話に切り替えることができます

    -

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      密閉型
      Speaker diameter
      6 mm
      ダイヤフラム
      PET
      Impedance
      16 Ω
      磁気タイプ
      NdFeB
      周波数特性
      20～20,000  Hz
      感度
      90  dB

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Bluetooth バージョン
      5.1
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      最大範囲
      最大 10  m

    • 外箱

      Length
      37.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      27.5  cm
      Gross weight
      4.25  kg
      Height
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10994 7
      Nett weight
      0.768  kg
      風袋重量
      3.482  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      • 着信の応答／通話の終了
      • 着信の拒否
      • 2 つの通話を切り替え

    • 内箱

      長さ
      18.7  cm
      販売用パッケージ数
      3
      12.8  cm
      高さ
      10.4  cm
      本体重量
      0.096  kg
      総重量
      0.5  kg
      風袋重量
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10994 4

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      充電式
      音楽再生時間
      4+8  時間
      待機時間
      50 時間
      通話時間
      3 時間

    • パッケージ寸法

      Height
      18  cm
      Width
      9.5  cm
      Depth
      4  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 10994 0
      Gross weight
      0.153  kg
      Nett weight
      0.032  kg
      風袋重量
      0.121  kg

    • 製品寸法

      Height
      2.9  cm
      Width
      5.5  cm
      Depth
      3.7  cm
      Weight
      0.032  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      USB ケーブル
      USB（タイプ A からタイプ C）ケーブル
      イヤーキャップ
      3 サイズ

    • デザイン

      レッド

    • UPC

      UPC
      8 40063 20126 2

    Badge-D2C

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