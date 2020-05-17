最大 12 時間の再生が可能な超小型充電ケース

ポケットに充電ケースを入れて出掛ければ、外出先でヘッドホンに充電できます。1 回の充電で最大 4 時間の再生が可能。充電ケースをフル充電しておけば、外出先でヘッドホンに複数回充電することでプラス 8 時間の再生が可能になります。15 分の短時間充電では 1 時間の再生が可能。充電ケースは USB-C ケーブルを使って 2 時間でフル充電できます。