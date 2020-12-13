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ヘッドホン
すべてのシリーズ
2000 series インイヤー完全ワイヤレスヘッドホン
販売終了
TAT2205BL/11
タイプ
いつでもどこにでも携帯
スリムフィットジーンズのポケットにも収まるコンパクトな充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホンが登場。高音質のサウンドと最大 12 時間の再生を実現する、防滴、防汗仕様のインイヤーヘッドホンです。
6mm ドライバー／クローズドバック
Bluetooth®
スマートフォンに触れなくても、スマートフォンの音声アシスタントを起動して、音楽の再生、道順の検索、情報のチェックなどを頼むことができます。
コンパクトを極めた小型充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぐ防滴仕様で製造されており、少しぐらいの汗や雨に濡れても安心です。
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