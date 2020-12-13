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販売終了

2000 seriesインイヤー完全ワイヤレスヘッドホン

TAT2205BL/11

タイプ

ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

いつでもどこにでも携帯

スリムフィットジーンズのポケットにも収まるコンパクトな充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホンが登場。高音質のサウンドと最大 12 時間の再生を実現する、防滴、防汗仕様のインイヤーヘッドホンです。

すべての特長を見る

いつでもどこにでも携帯

  • 6mm ドライバー／クローズドバック

  • Bluetooth®

スマートフォンの音声アシスタントを簡単に起動

スマートフォンに触れなくても、スマートフォンの音声アシスタントを起動して、音楽の再生、道順の検索、情報のチェックなどを頼むことができます。

IPX4 防滴、防汗仕様

コンパクトを極めた小型充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぐ防滴仕様で製造されており、少しぐらいの汗や雨に濡れても安心です。

ソフトタイプのイヤーチップカバー：小、中、大

技術仕様

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