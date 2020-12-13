いつでもどこにでも携帯

スリムフィットジーンズのポケットにも収まるコンパクトな充電ケースを備えた完全ワイヤレスヘッドホンが登場。高音質のサウンドと最大 12 時間の再生を実現する、防滴、防汗仕様のインイヤーヘッドホンです。